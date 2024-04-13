Навіщо відновлювати будинки в прифронтовому Харкові під час війни: Терехов пояснив

Мер Харкова Ігор Терехов розповів про те, чому обов’язково потрібно відбудовувати пошкоджені будинки у прифронтовому місті. Попри те, що існує ймовірність повторних “прильотів”.

В ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua він розповів, що це важливо для мешканців, які залишаються в місті.

“Я розумію, що можуть бути прильоти, повторні прильоти. Таких випадків, на щастя, в нас не було, але це все можливо. Але неможливо сьогодні не відбудовувати. Неможливо просто склавши руки чекати. Тому що тоді не буде віри у людей. Люди хочуть і допомагають. У нас є житлові будинки, і дуже багато таких, коли мешканці поряд з нами все це роблять. І це дуже важливо”, — сказав Ігор Терехов.

За його словами, якщо будинки не будуть відбудовувати, відбуватиметься стагнація міста.

“А я дуже хочу, щоб місто жило, працювало. Було емоційно налаштоване і на перемогу, і дати відсіч. А все це залежить від того, як ми будемо будувати, як буде працювати громадський транспорт, як будуть коситися газони…” — розповів Ігор Терехов.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео ТЕРЕХОВ: Як живе Харків під час війни та чи буде новий наступ росіян? Сценарії закінчення війни

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