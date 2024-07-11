Навіщо племінниця міністра оброни РФ Білоусова записала звернення до дядька – ексклюзив ТСН

ТСН розшукала її та взяла ексклюзивне інтерв'ю.

Про це йдеться у проекті "Ремарки" Марії Васильєвої.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЕКСКЛЮЗИВ: ІНТЕРВ'Ю З ПЛЕМ'ЯНИЦЮ МІНІСТРА ОБОРОНИ РФ

За словами Вертинської, новий міністр оборони країни-агресора Андрій Білоусов є її кровним родичем. Білоусов – двоюрідний брат її тата. Після масштабного ракетного удару окупантів по Києву, у тому числі по дитячій лікарні "Охматдит", племінниця міністра оборони РФ звернулася до нього.

Чому вирішила звернутися до Білоусова

"Бо якщо не я, то хто. У нього в Україні крім родичів з боку батька, я думаю, нікого немає рідних. І можливо наші слова, мої слова, може бути мій батько колись дозріє теж до нього звернутися, може бути ми зможемо якось достукатися до його серця. Хоча це звучить і наївно, і я прочитала дуже багато цікавих коментарів учора, що "ця дівчинка дурна, наївна". Але все ж таки хочеться, щоб весь світ дізнався про те, що у міністра оборони Росії в Києві живе його двоюрідний брат., генерал-майора авіації, який похований на моїх очах… (батька міністра оборони РФ звали Білоусов Рем Олександрович – Ред.). Років 5 чи 6, напевно, ми разом із ним жили в одній квартирі”, – розповідає Наталія Вертинська.

Наразі вона перебуває в Америці, але її тато залишився в Україні.

"Я звичайно ж благаю бога, щоб запанував мир, і все-таки я захотіла хоч маленький якийсь свій внесок і допомогти хоч чимось, чим я можу звідси з Америки... Ми вже посилали дрони, ми вже матеріальну якусь підтримку надавали. Мій наречений у своїй американській компанії збирав гроші, і вони відправляли великі партії дронів в Україну", – каже Вертинська.

Наявність родичів в Україні та США, ймовірно, може "зіпсувати" кар'єру міністра

"Коли мого дядька двоюрідного призначили міністром оборони Росії, я просто не змогла мовчати і я вирішила запустити це звернення через свій канал... І ви знаєте, воно набуло великого резонансу і я зрозуміла, що воно вчора дійшло до свого адресата і що його подивився не тільки Андрій Ремович та Дмитро Ремович Білоусови, але я впевнена, що це новина прозвучала і Володимиру Володимировичу Путіну… Учора у ЗМІ була стаття про те, що Дмитро Ремович Білоусов спростував, що у них є якісь родичі в Америці, але він не спростував того, що його дідуся з бабусею поховано у Києві та що його двоюрідний брат живе у Києві", – підсумувала двоюрідна племінниця Білоусова Наталія Вертинська.

Нагадаємо, 12 травня 2024 року диктатор Володимир Путін звільнив Сергія Шойгу з посади міністра оборони РФ.

Новим міністром оборони країни-агресорки диктатор призначив економіста Андрія Білоусова.

Міністр оборони РФ Андрій Білоусов та диктатор Путін / Фото: Associated Press

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