Навіщо посольство США закликало виїжджати з України: політолог пояснив, чи варто хвилюватися

Ігор Рейтерович пояснив, що в посольстві США діє певний протокол: якщо спецслужби попереджають про загострення ситуації, то вони так чи інакше на це змушені реагувати.

Американске посольство попросило своїх громадян напередодні 24 серпня негайно покинути Україну, а в Офісі президента відреагували на це з легким розчаруванням, мовляв, може варто змінити підхід у боротьбі з агресором і проявити світове лідерство. Чому така реакція - перебільшення загрози чи привід заохотити партнерів до ще більшої співпраці?

Про це розповів політолог Ігор Рейтерович у підсумковому вечірньому випуск новин ТСН.19:30 за 23 серпня 2022 року, відповідаючи на запитання, чому в ОП саме така реакція - перебільшення загрози чи привід заохотити партнерів до ще більшої співпраці.

"Рішення американців, мабуть, зрозуміле, справа в тому, що в них діє певний протокол: якщо спеціальні служби попереджають про загострення ситуації, про розширення кількості тих ударів, які можуть бути завдані по ключових містах, і столиці в першу чергу, то вони так чи інакше на це змушені реагувати. Тому ми до цього, з одного боку, повинні ставитися спокійно, з іншого боку – ми не повинні це толерувати максимально, якщо можна так сказати, і звертати увагу на те, що краще обмежуватися не якимись там попередженнями, а надавати реальну допомогу. Так, як, наприклад, робить Польща, президент якої не побоявся приїхати в нашу країну і тут сьогодні перебуває. Він таким чином власним прикладом показує, що не боїться і він буде з Україною до того часу, доки ми здобудемо перемогу", - зазначив політолог.

Рейтерович додав, що, на його думку, заяви Офісу президента також абсолютно нормальні, що ви, мовляв, не стільки робіть якісь там попередження, а скільки допомагайте нам, особливо у тих сферах, на які ми звертаємо увагу.

"Тому що на сьогоднішній день Україна, насправді, не просить більше, ніж нам потрібно. Ми просимо рівно стільки, що дозволить нам перемогти і створити врешті-решт тут безпечну атмосферу, в тому числі і для представників інших країн, які чи з питань бізнесу, чи з питань дипломатії, чи з питань культури, чи просто з питань туризму (сподіваємося, що рано чи пізно це також буде) перебувають у нашій державі", - підсумував політолог.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував рекомендації іноземних посольств своїм громадянам залишити Україну у зв’язку з можливими ракетними обстрілами РФ. Він зауважив, що окупанти вже пів року тероризують населення України через дефіцит глобального лідерства, політичної волі та брак зброї.

Раніше агентство Reuters з посиланням на заяву американського чиновника повідомляло, що Сполучені Штати мають дані розвідки про те, що Росія планує незабаром здійснити нові напади на цивільну інфраструктуру України та державні об’єкти.

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