Навіщо Путін маніакально обстрілює Київ: експерт назвав справжню мету російського диктатора

Росіяни продовжують нічні атаки на Київ "шахедами" та обстрілюють місто ракетами. Кадри з пошкодженою квартирою багатоповерхівки у Дарницькому районі столиці облетіли усі світові ЗМІ. Люди дивуються такій маніакальності Путіна, який вже другий рік поспіль обстрілює Київ. Адже майже всі ракети та дрони збиває наша ППО.

Тож навіщо Путіну Київ, чому його генерали завдають по місту ракетні удари та коли це може припинитися, з’ясовував сайт ТСН.ua.

Пошкодження через вибухи в Києві. Фото: КМВА

Експерти зауважують, що для росіян Київ буде ціллю до останнього дня війни, бо ворог собі вирішив, що зломивши столицю, він переможе Україну. Маячню, на кшталт: "закидати Київ ракетами", як мантру повторюють численні російські медійні посіпаки.

Чого прагне Путін атакуючи Київ

"Ракетні удари по Києву – це реалізація позиції Путіна, яка вже здійснюється 17 місяців війни. Дещо змінюється в тактиці нанесення повітряних ударів по місту, але росіяни принципово не відмовляються від атак по столиці. Київ для них - "центр ухвалення рішень". Цей підхід зовсім не новий у нашій війні з Росією, це класичний підхід у ведені локальних війн. Його логіка полягає у тому, щоб захопити столицю та підірвати місцеву владу. Після цього, на думку росіян, решта справи буде вважатися вирішеною. Тому Путін поки не відходить від такого сценарію дій. Він має сили для ведення конвенційної війни і продовжує її вести", - пояснює сайту ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу (2006-2010 рр.).

Експерт додає, що розв’язавши жорстоку війну, Путін, окрім іншого, лякає Україну та світ застосуванням зброї масового ураження.

"Періодично ворог змінює тактику та характер нанесення повітряних ударів по Києву. Чому це відбувається? Тому що у Росії значно зменшилася наявність сучасних ракет. В першу чергу, таких як: "Іскандер", "Калібр". "Кинджал". Але вони їх виробляють, хоч і повільними темпами, але все ж виробляють. І тому шукають засоби для нанесення більш ефективних для себе ударів. Їх атаки складаються з різних варіантів та засобів для ураження об’єктів у Києві. Ворог комбінує варіанти з застосуванням безпілотників типу "шахед", крилатих та балістичних ракет. Вони б’ють по місту з різних сторін, напрямків, на різних висотах та запускають їх усіх одночасно. Тому це продовжується і буде продовжуватися до кінця війни", - розповідає сайту ТСН.ua Ігор Романенко.

Навіщо обстрілюють Київ?

Така затятість Путін схожа на якусь маніакальність – знищити у Києві якомога більше житлових будинків та людей.

"Ні, це не маніакальність. Це лише прагнення у реалізації воєнного принципу – постійного впливу на противника. Ворог застосовує цю тактику по всій території нашої країни та на фронті. Тут потрібно розуміти, що на дворі триває гібридна війна з усіма своїми жорстокими особливостями. Ракетні удари по мирним містам, це теж частина плану ворога – морального тиску на населення. Ворог прагне таким чином впливати на керівництво нашої держави та примусити його перейти від війни, яку вони чим далі, тим більше програють, до перемовин про мир. Адже жодна з задач, які були поставлені перед армією Росії на початку війни - не досягнуті. Тому Путін прагне демілітаризувати захоплені території, тому й використовується такий прийом, як нанесення ракетних ударів по столиці", - пояснює Ігор Романенко.

Ракетами хочуть змусити до перемовин

Окрім того, ворог використовує жахливі наслідки прильотів по будинках у Києві для власного самоствердження. Мовляв, подивіться, які ми міцні та вправні – розбомбили у Києві житловий будинок.

"Так. Цим пропагандисти хочуть показати, що Росія і надалі залишається потужною, що вона і надалі спроможна вести конвенційну війну. Вони постійно нагадують собі, що Росія ядерна держава, яка поки що не застосувала ядерну зброю. Це натяк, щоб це пам’ятала Україна і її союзники. Адже не секрет, що до нас приїжджали делегації так званих "путінських посланників", які намагалися домовлятися і умовляти українську сторону, що потрібно переходити до перемовин і торгувати своїми територіями. Тобто пропонували нам мир за рахунок вже захоплених територій України. Ось вони і луплять по Києву ракетами та "шахедами", аби тиснути на наше керівництво та громадян, аби досягнути бажаного – визнання окупації наших територій, мовляв, тоді і припинимо війну", - пояснює Ігор Романенко.

Пошкодження через вибухи в Києві. Фото: КМВА

"Сталевий купол" не завжди рятує

Після останньої атаки на Київ, від уламків "шахеда", постраждала багатоповерхівка у Дарницькому районі. Це знову стало приводом для розмов про недостатню захищеність міста від ракетних ударів ворога.

"Захистити Київ від ракетних ударів на 100% не вийде, тому влучання по будинках у Києві не мають нікого дивувати. Ніколи в жодній країні - ні в Ізраїлі, ні у США не буде стовідсоткової оборони, коли засоби нападу значно перевищують засоби оборони. Звичайно, що навколо Києва сконцентровано достатньо сил ППО, але такої оборони ми не зможемо сформувати по всій території країни. Жодна держава на таке не спроможна. Часто в приклад приводять Ізраїль та їх "сталевий купол". Але ж його ефективність значно зменшується, коли продовжуються інтенсивні військові дії до 40%. Ефективність "куполу" просідає, коли просто закінчуються протиракетні засоби. Тоді Ізраїль звертається по допомогу до США, аби зупинити чергову ракетну загрозу з боку Палестини. Тому не все так надійно, навіть під "сталевим куполом", - резюмує Ігор Романенко.

Раніше сайт ТСН.ua разповідав, що небо над Києвом уже майже захищене: Резніков назвав міста, які тепер на черзі.

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