Навіщо Путін прискорив проведення псевдореферендумів на окупованих територіях: експерт пояснив

На тимчасово окупованих територіях півдня України російські сили призначили дати так званих референдумів про приєднання до Росії. Їх запланували провести від 23 до 27 вересня. Так само в ці дні голосування збираються провести і на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

У чому сенс так званих референдумів на окупованих територіях України – в інтерв’ю ТСН.ua пояснив військовий експерт Олександр Мусієнко.

"Контрнаступ зламав плани росіян. Якщо подивитися на окуповані території, особливо на півдні, то український опір вже неодноразово ламав плани окупантам. Коли вони окупували Херсонську область, то почали думати - що їм робити далі? Почали думали про "референдум" за аналогією, як це було в Донецькій чи Луганській областях. "Референдум" планувався на 11 вересня, після того, як українські сили пішли в контрнаступ, після потужних ударів по мостах, складах. Все це зламало плани окупантів, але з іншого боку – пришвидшило. Тому що Путіну потрібно хоч якось відреагувати на поразку на Харківщині, ситуація погіршується для росіян. Крім того, Путін хоче здаватися сильним і сіяти страх. Більше того, окупанти зазнають поразки, перемог немає. Слабкий цар у російській уяві – це вже не цар, а такий собі престарілий диктатор. Тому Путін намагається досить швидко відіграти цю ситуацію", – сказав він.

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 20 вересня заявив, що позиція України щодо звільнення своїх територій незмінна, попри анонси так званих референдумів з російського боку.

Світова спільнота не лише не визнає результатів так званих референдумів, а й активно діятиме на підтримку України. Президент США Джо Байден на засіданні Генеральної асамблеї ООН заявив, що Росія порушила хартію ООН своїми ядерними погрозами та планами провести так звані "референдуми" на захоплених українських територіях.

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