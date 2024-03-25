Навіщо Путіну українці: вчений-демограф розкрив звірську політику Росії

Заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександр Гладун вважає, що Росії потрібні громадяни України. На окупованих територіях українців мобілізують та кидають на війну проти власної держави. Також таким чином у Кремлі покращують демографічну ситуацію в країні-агресорці.

Про це вчений сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

Олександр Гладун зауважив, що на окупованих територіях українцям вручають російський паспорт та мобілізують до окупаційної армії.

"Я вже казав, що частково людей мобілізують і кидають на фронт проти України. А частину людей вивозять на свою територію", - пояснив він.

Вчений-демограф зауважив, що демографічна ситуація у РФ погана, а тому за рахунок українців вони покращили статистику.

"Цим росіяни покращують свою демографічну ситуацію. В Росії теж відбуваються процеси різкого скорочення чисельності населення. Ще до початку широкомасштабного вторгнення смертність у Росії перевищувала народжуваність. Вони проводили активну міграційну політику з залучення "співвітчизників" до Росії, навіть виплачували певні грошові компенсації для охочих переїхати туди з республік колишнього СРСР. З іншого боку – там були міграційні потоки за кордон. Тому демографічна ситуація в Росії дуже далека від норми і Путіну потрібні нові люди. Організована примусова депортація українців підтримує чисельність населення на території РФ. А непокірних – вбивають або просто використовують на цій території", - пояснив Гладун.

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