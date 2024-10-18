Навіщо Росія щоночі тероризує Київ дронами: експерт розтлумачив підступний задум Путіна

Росіяни майже щоночі масовано атакують Київ дронами. Повітряні тривоги лунали у столиці у ніч на 17 та 18 жовтня. Ворожі безпілотники кружляли над кількома районами міста, гучно працювали сили ППО.

ТСН.ua поцікавився у військового експерта, чому так багато дронів було саме над Києвом, і чи могли вони бути розвідувальними для підготовки ракетного удару.

Чому важлива робота засобів РЕБ

За словами військового експерта Ігоря Романенка, під час повітряних атак на велику кількість ворожих дронів впливають саме засоби РЕБ.

"Частина дронів була збита, більша половина локаційно втрачена, декілька повернулися назад до Росії. Тобто свого завдання вони не виконали. Важливий момент: повітряні засоби ворога потрібно не лише знищувати, а й подавлювати. Якраз засоби РЕБ не знищують цілі, вони впливають на ворожі безпілотники так, щоб ті не змогли виконати поставлене їм завдання. Тобто наші засоби РЕБ, які входять до складу підрозділів ППО, цього досягли – ворог не наніс ударів, котрі планував", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник керівника Генштабу (2006–2010 рр.).

Росія щодня атакує Україну “Шахедами” / Фото: ТСН.ua

Розвідка чи виснаження ППО?

Щодо атак на Київ, то експерт зауважує, що ворог використовує розвідувальні дрони фактично кожного разу, коли атакує столицю і розвідувальна функція тут не є основною.

Місто атакують, як ударні БпЛА так і розвідувальні, а ще дрони для ретрансляції чи передачі інформації.

"Все це застосовується та працює у комплексі під час ворожих атак. Зараз росіяни на дрони ставлять Starlink, тому російські "Шахеди" працюють, як FPV-дрони, якими можна керувати на великій відстані. Окрім того, росіяни використовують вдавані цілі, ними слугують БпЛА "Герань". Це для окупантів значно дешевше, бо зроблені вони буквально з фанери чи пінопласту. Все це запускається у повітря для того, щоб максимально перенапружувати нашу систему ППО", – пояснює Ігор Романенко.

Безперервний вплив на ППО

Генерал-лейтенант додає, що один з принципів організації бойових дій полягає у безперервному впливі на супротивника.

"Саме це росіяни і роблять атакуючи Київ. У них для цього є відповідний ресурс – ударні, розвідувальні, керовані та вдавані дрони. Таким чином вони намагаються виснажити нашу ППО і лише частина з того, що летить у повітрі є ударними боєприпасами", – пояснює Ігор Романенко.

Нашим силам протиповітряної оборони досить складно ідентифікувати їх у повітрі, бо це лише відмітки на локаторі, потрібно швидко розбиратися чи є їх характерні ознаки.

"Це дуже не просто. Для цього використовуються станції радіолокаційної розвідки з хвилями різної довжини локаторів. Завдяки цим пристроям можна зрозуміти, яка саме ціль летить у наш бік. До речі, деякі ЗРК обладнані телевізійними каналами – потужними камерами, з допомогою яких можна розпізнати ціль в залежності від того, на якій вона відстані", – пояснює Ігор Романенко.

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Як ППО заощаджує боєприпаси

Військовий експерт зазначає, що завдяки завчасному виявленню, вдавані цілі ворога можна не збивати, а нищити лише ударні дрони. Це дозволяє заощаджувати ракети для ЗРК та інші боєприпаси.

"Щодо боєприпасів, то такі ЗРК як Skynex та інші, які ми отримали від німецьких партнерів, мають функцію з керованим підривом. Гармата обладнана приладом, який визначає час підриву снаряда, коли він вилітає зі стволу. Тобто, коли підрозділ веде ціль, і запускає по ній снаряд, то автоматично вводиться і час підриву. Це значно економить боєприпаси. Якщо для більш старіших комплексів для цього потрібно декілька сотень боєприпасів, то артилерійській системі Skynex лише декілька. До речі, комплексом можна вести вогонь по рою дронів", – розповідає Ігор Романенко.

Можуть завдати удар сотнею ракет та дронів

Військовий експерт каже, що незважаючи на те, що ми знищуємо склади з російськими ракетами та поступово зменшуємо їх потенціал, ворог може готувати ракетний удар, а Київ для росіян завжди буде ціллю №1.

"Росіяни можуть організувати удар зі ста ракет та ста "Шахедів", але поки цього не роблять. Гадаю, що через енергетику. Можливо, чекають, коли в Україні суттєво похолодає. Також є інша версія: американці та європейці підрахували, що вони вкладають значні кошти у відновлення нашого енергетичного комплексу, а росіяни його розбивають. А з іншого боку, ми теж почали діставатися до ворожих об’єктів. Тому цілком можливо, що є певні домовленості щодо не завдавання ударів по енергетичним об’єктам", – зазначає військовий експерт.

Росія може завдати масованого удару по Києву / Фото: ТСН.ua

Куди зникла стратегічна авіація противника

Ігор Романенко додає, що дещо подібне було, коли росіяни просили не наносити ударів під час параду їх військово-морського флоту у Санкт-Петербурзі або ж, коли скаржилися американцям, що Україна атакує аеродроми з їх стратегічною авіацією. Тоді у відповідь РФ почула, що Україна робить це цілком справедливо, бо саме літаки їх стратегічної авіації обстрілюють ракетами наші міста.

"З того часу ворог не застосовує для атак стратегічну авіацію. Зараз росіяни використовують тактичну авіацію – заходять з моря і б’ють ракетами по Одесі, Миколаєву, Херсону. Літаки стратегічної та дальньої авіації задля бойових дій не піднімають. Але чи надовго це – невідомо", – підсумовує Ігор Романенко.

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