Навіщо Росія скаженіло гатить балістикою по Києву: експерти розповіли про цілі та тривалість

Сьогодні, в ніч проти 13 грудня, путінська армія втретє за тиждень атакувала Київ балістичними ракетами. На думку експертів, це дає підстави стверджувати про те, що росіяни намагаються позбавити київський регіон передусім того боєкомплекту, який здатен знищувати балістику.

"Я думаю, що ворог діє максимально раціонально. Йому важливо максимально послабити бойовий потенціал української армії, відповідно, він працює по визначених військових, інфраструктурних і логістичних об’єктах. Сьогодні Андрій Єрмак зазначив, що ракети прямували на один з об’єктів критичної енергетичної інфраструктури на території столиці. Всів ракети були збиті, але є руйнування, є постраждалі. Я є прихильником думки, що ворог намагатиметься реалізувати стратегію ракетного терору, яку він задіював минулої зими. Тоді росіяни намагалися занурити Україну в блекаут. У такий спосіб він буде діяти й цього разу. Ворог проводить таку собі апробацію своїх можливостей. Задіює балістику, бо вважається, що її вкрай важко збивати. Думаю, ворог однаково буде поцілювати такими ракетами", – розповів в коментарі для ТСН.ua колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

Він додає: "Нам потрібно посилювати протиповітряну та протиракетну оборону, друге – треба завдавати мисетричних ударів по електростанціях на ворожих територіях, руйнувати військові об’єкти на території Росії. Це буде справедливим".

За словами Селезньова, не виключено, що росіяни будуть використовувати масовані й комбіновані атаки, щоб перевантажити наші комплекси ППО.

"Для чого вони постійно використовують балістику? Для того, щоб вихолостити наші запаси протиракет, які здатні нищити балістику", – резюмує Селезньов.

Своє чергою військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко не виключає, що черговий обстріл росіяни можуть здійснити і на Новий рік. "Я більш ніж впевнений", – каже експерт.

"Атаки триватимуть і будуть каталізуватися напередодні Нового року", - каже Коваленко.

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