Навіщо росіяни безупинно обстрілюють Харків: Терехов назвав мету

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, яку мету ставлять росіяни, обстрілюючи Харків. За його словами, на початку повномасштабного вторгнення вони хотіли захопити місто.

В ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua він розповів, що сьогодні мета в окупантів вже інша.

“Вони хочуть, щоб люди не жили, не гуляли, не ремонтували, не займалися містом, не працювали — щоб не було життя в Харкові. Тому їм потрібно все зруйнувати, залякати. Але вони не розуміють, що сьогодні неможливо залякати цих людей. Ми як ніколи згуртовані. І коли кажуть, що це незламне місто, то так і є”, — сказав Ігор Терехов.

Міський голова додав, що сьогодні пишається кожним харків’янином.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео ТЕРЕХОВ про прильоти, новий “наступ” на Харків і сценарії закінчення війни. ЕКСКЛЮЗИВ

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