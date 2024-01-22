Навіщо Росії дуже потрібна Авдіївка: військовий розповів, яке місто буде під загрозою, якщо її захоплять

Авдіївка — це ворота Донбасу. Вона не дає можливості росіянам просуватися далі, до кордонів Донецької області. Якщо ворог її захопить, наступними можуть бути під загрозою Мирноград і Покровськ.

Таку думку висловив Герой України, сержант 110 окремої механізованої бригади Ігор Тимощук в інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

“Вона не дає їм можливості, можливо, просуватися далі. Як сказав наш начальник штабу, Авдіївка — це ворота Донецька, Донбасу. В першу чергу їм потрібно вирівняти лінію, щоб просуватися далі. А далі під загрозою Мирноград, Покровськ. Вони хочуть вийти на кордони Донецької області”, — каже військовий.

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