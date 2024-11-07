Навіщо сотні "Шахедів" щоночі атакують Київ?: експерт розтлумачив задум Путіна

Після чергової дронової атаки путінської армії по українській столиці проти ночі 7 листопада і зранку з’явились аргументовані припущення військових експертів про те, що окупанти будуть лише нарощувати виробництво "Шахедів" та, відповідно, потужність ударів.

Як розповів в коментарі для ТСН.ua військовий експерт, полковник ЗСУ Роман Світан, наразі окупанти обрали тенденцію виробити більше "Шахедів" для атак, ніж ракет. Така логіка пояснюється зокрема різницею у вартості та можливостями виробництва.

"Я вважаю, що існуючі мобільні вогневі групи треба передати Повітряним силам. Це перше. Друге: треба обов’язково почати закуповувати легкомоторні штурмовики та готувати льотний склад для цих літаків. Ці літаки можуть бути обладнані двома кулеметами, навігаційним обладнанням та приладами нічного бачення. Це найдешевший варіант. Година польоту може коштувати близько 500 доларів, а година польоту на винищувачі може коштувати близько 7 тис. доларів", — каже Світан.

За його словами, пілотів для легкомоторних літаків в Україні дуже багато, тому що ними керувати можуть люди навіть до 70 років.

"У нас таких як я — тисячі. Звісно, на винищувачі F-16 нас не допустять, а на легкомоторних можно літати без великої перепідготовки. Тобто можно підпорядкувати мобільні групи Повітряним силам та закуповувати легкомоторні літаки. Як тільки це буде зроблено — "Шахеди" будуть знищені навіть на підльоті до міст, над полями", — каже експерт.

За припущеннями Світана, окупанти будуть нарощувати виробництво "Шахедів".

"Почали атаки з Києва, але виробництво будуть нарощувати до максимума. Зараз "кліпають" сотні, а будуть намагатися тисячі. Але цю проблему можно вирішити", — каже експерт.

До цього він додає, що ситуація з "Шахедами" могла погіршитись через те, що росіяни стали їх більше виробляти, а не через те, що начебто є проблеми з ППО.

"Окупанти обрали одну точку, щоб її "закошмарити" "Шахедами". Обрали Київ та область тому, що хочуть показати внутрішньому споживачу, мовляв, "Київ горить", "Київ під вогневим контролем". Роблять це для того, щоб натиснути на українське суспільство, щоб проштовхувати ідею капітуляції, "кошмарячи" саме киян", — вважає аналітик.

Чому летять низько

Згідно даних з відкритих джерел, останнім часом "Шахеди" пролітають достатньо низько.

"Окупанти використовують всю тактику. Є відео, де "Шахеди" летять низько, але насправді вони летять на різних висотах. І знов вони заходять у формі "зірки" (з декількох напрямків)", — каже Світан.

До цього він додає власну думку про те, що росіяни зараз майже не використовують по Україні крилаті ракети через те, що, можливо, є домовленість.

"Іншої відповіді про те, чому не використовують просто немає. Логіка військових дій — задіювати все, що є. Коли ця домовленість зникне — почнуть використовувати крилаті ракети. До речі, відсоток знищення крилатих ракет достатньо високий, ми знищуємо їх майже всі. Тому з російської точки зору крилаті ракети є безглуздим вкладенням. Вони вважають кращим витратити 1 мільйон доларів не на ракету, а на велику кількість "Шахедів" і намагатися виконату задачу", — резюмує експерт.

Ліквідація наслідків ворожої атаки по Києву 7 листопада

Раніше повідомлялось про те, чи готує Путін найпотужніший ракетний удар по Україні.

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