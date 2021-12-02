Навіщо Зеленський знову заговорив про прямі переговори з Путіним і хто готував анонсований путч – сьогодні у ток-шоу "Право на владу"

Навіщо Зеленський знову заговорив про прямі переговори з Путіним і хто готував анонсований путч – сьогодні у ток-шоу "Право на владу"

У четвер, 2 грудня, о 21:45 на телеглядачів "1+1" чекає новий випуск суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу".

У прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" 2 грудня Наталія Мосейчук та гості студії будуть обговорювати, хто і навіщо готував путч, про який говорив президент Володимир Зеленський.

Державу, за створення якої ми проголосували на референдумі 1991 року, нині розхитують і ззовні і зсередини. Експерти, політики та гості студії подискутують, чи справді олігархи задумали скинути владу в Україні і хто переможе в цьому багатосторонньому протистоянні.

Спеціалісти спробують відповісти на питання: навіщо Володимир Зеленський у своєму посланні до парламенту знову заговорив про прямі переговори з президентом РФ Володимиром Путіним і чи вдалось нам вирватись із імперії, яка впала ще у 1991, але її примара досі душить нас у "братніх обіймах".

У програмі візьмуть участь:

пані віцепрем'єр-міністр, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук,

лідер фракції “Слуга народу” Давид Арахамія,

народний депутат, “Голос” Сергій Рахманін,

народний депутат, ВО “Батьківщина” Іван Крулько,

народний депутат (2014-2019) Сергій Лещенко,

співголова депутатської групи "За майбутнє" Тарас Батенко,

народний депутат, “Опозиційна платформа - За життя” Олександр Качний,

гендиректор інформагентства "Інтерфакс-Україна” Олександр Мартиненко,

лідер “Студентської революції на граніті” (1990), громадський діяч Олесь Доній,

політик, дипломат Роман Безсмертний,

правник Геннадій Друзенко.

Новий випуск ток-шоу "Право на владу" дивіться вже сьогодні, 2 грудня, на телеканалі "1+1" о 21:45, а, також, в онлайн-трансляції на сторінках ТСН у Facebook і YouTube.

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