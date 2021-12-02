Навіщо Зеленський знову заговорив про прямі переговори з Путіним і хто готував анонсований путч – сьогодні у ток-шоу "Право на владу"

У четвер, 2 грудня, о 21:45 на телеглядачів "1+1" чекає новий випуск суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу".
У прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" 2 грудня Наталія Мосейчук та гості студії будуть обговорювати, хто і навіщо готував путч, про який говорив президент Володимир Зеленський.
Державу, за створення якої ми проголосували на референдумі 1991 року, нині розхитують і ззовні і зсередини. Експерти, політики та гості студії подискутують, чи справді олігархи задумали скинути владу в Україні і хто переможе в цьому багатосторонньому протистоянні.
Спеціалісти спробують відповісти на питання: навіщо Володимир Зеленський у своєму посланні до парламенту знову заговорив про прямі переговори з президентом РФ Володимиром Путіним і чи вдалось нам вирватись із імперії, яка впала ще у 1991, але її примара досі душить нас у "братніх обіймах".
У програмі візьмуть участь:
- пані віцепрем'єр-міністр, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук,
- лідер фракції “Слуга народу” Давид Арахамія,
- народний депутат, “Голос” Сергій Рахманін,
- народний депутат, ВО “Батьківщина” Іван Крулько,
- народний депутат (2014-2019) Сергій Лещенко,
- співголова депутатської групи "За майбутнє" Тарас Батенко,
- народний депутат, “Опозиційна платформа - За життя” Олександр Качний,
- гендиректор інформагентства "Інтерфакс-Україна” Олександр Мартиненко,
- лідер “Студентської революції на граніті” (1990), громадський діяч Олесь Доній,
- політик, дипломат Роман Безсмертний,
- правник Геннадій Друзенко.
Новий випуск ток-шоу "Право на владу" дивіться вже сьогодні, 2 грудня, на телеканалі "1+1" о 21:45, а, також, в онлайн-трансляції на сторінках ТСН у Facebook і YouTube.