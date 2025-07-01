Навіщо армія РФ б’є по великих містах: Жданов пояснив, чого добивається Путін

Олег Жданов / © ТСН

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Спека прийде до України вже наступного тижня, прогнозують синоптики. Однак це суттєво не вплине на інтенсивність російських обстрілів українських міст, зокрема енергетичних об’єктів.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

«Зараз спеки немає, але два тижні тому блекаут у Херсонській області росіяни зробили. Останній удар у Миколаєві, там балістика пошкодила енергетичний об’єкт, перебої зі світлом є. А що спека? Ні, немає. РФ головною метою ставить терор цивільного населення. Путін робить ставку на терор», — вважає Олег Жданов.

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За його словами, очільник Кремля хоче змусити Україну підписати капітуляцію і не хоче тимчасового припинення вогню.

«РФ цікавить лише довгострокова домовленість з Україною щодо припинення вогню. Це ми повинні взяти головне зобов’язання на себе, що ніколи не повертатимемо території, які сьогодні захопила РФ. Як Путін сказав, де нога стала, це наше. А він ще додатково вимагає, щоб ми звільнили ті території, які він приписав РФ. Визнали їх російськими і зобов’язалися ніколи їх не відвойовувати. Тож його головне завдання— не стільки там ураження, скільки жертви серед цивільного населення і створення неможливих умов для проживання. Всі удари йдуть або по житловій забудові, приватній чи багатоквартирній, або по об’єктах енергетичних, які впливають на якість чи взагалі на можливість проживання цивільного населення», — каже Олег Жданов.

Раніше ми писали, що синоптики прогнозують мінливу погоду та попереджають про аномальну спеку в липні.