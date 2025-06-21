Навіщо Путін імітує готовність до миру: Жданов здивував відповіддю

Олег Жданов / © ТСН

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Путін заявами про готовність до перемовин та миру сьогодні намагається себе максимально легітимізувати. Особливо в очах президента США Дональда Трампа.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

«Він хоче, щоб Трамп його за ручку, як маленьку дитину, вивів на міжнародну політичну арену. Навіть Путін, наскільки він має вплив на Трампа, він його роздратував до того, що Трамп в кінці-кінців сказав Путіну — йди розберися зі своєю війною, потім будеш лізти посередником між Іраном і Ізраїлем. Тому Путін приїхав в Москву, і він начебто зібрав там іноземних журналістів, і намагався пояснити, що він „всією душею за перемовини“, він „хоче миру“, він „не починав цієї війни“, він „ніколи не бомбив житлові квартали“, а от Україна — там немає з ким розмовляти, хто підпише, влада „не легітимна“. Фактично це виправдання, після такого жорсткого посилання з боку Трампа. Це виправдання, я думаю, що саме перед самим Трампом, ну і плюс перед внутрішньою аудиторією», — вважає Олег Жданов.

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Він звернув увагу, що ключова фраза у промові Путіна — давайте припиняти цю війну і домовлятися на підставі Стамбульських домовленостей.

«Це все зрозуміло. Позиція Російської Федерації по відношенню до нашої країни незмінна, монолітна незмінна», — каже військовий експерт.

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