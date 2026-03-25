Навіщо Росія атакує міста України зранку: Жданов дав несподіване пояснення

Військовий експерт Олег Жданов / © ТСН

Російські війська дедалі частіше завдають ударів по українських містах у ранкові години. Така тактика може бути спрямована на виснаження системи протиповітряної оборони та створення максимальних незручностей для життя великих міст.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Він вважає, що ранкові атаки є частиною нової стратегії ворога. За його словами, спочатку окупанти проводять розвідку, після чого оперативно змінюють маршрути ударних безпілотників.

«Я думаю, що зранку вони просто продовжують. І дивіться, судячи по картам, які публікують наші засоби масової інформації, то основна маса йде в напрямку Києва», — сказав Олег Жданов.

Експерт припускає, що однією з ключових цілей таких ударів є розтягування атаки у часі.

«Чого вони не чекають ночі? Мабуть, задум такий, щоб розтягнути. Пам’ятаєте, ми з вами говорили про це, що вони вже не перший раз проводять денний удар з метою розтягнути сам напад на якомога більше часу», — зауважив Олег Жданов.

Він також наголосив, що подібні атаки здатні фактично паралізувати роботу міст, адже під час повітряної тривоги люди змушені залишати робочі місця та прямувати до укриттів.

«Фактично зараз, якщо почнеться повітряний бій над Києвом, Київ „стане“. Люди підуть в укриття, підприємства зупиняться, заклади закриються, магазини закриються, всі будуть сидіти по укриттях. Місто паралізовано», — пояснює Олег Жданов.

