"Навіть із зали суду працюю": до Тищенка під час суду показово підійшов пенсіонер та попросив допомоги

Тищенко показово наголосив журналістам, що "навіть із зали суду працює".
Під час перерви суду до скандального нардепа Миколи Тищенка підійшов пенсіонер, який начебто постраждав від земельних оборудок, та попросив у нардепа допомоги.
Про це стало відомо із залу суду, повідомляє кореспондент ТСН.ua.
Пенсіонер скористався шансом і прийшов до нардепа в суд з проханням втрутитсь в справу. Підсудний показово наголосив журналістам, що "навіть із зали суду працює", але "робота" народного депутата тривала недовго. Тищенко перенаправив цю справу на плечі прокурорів і попросив пенсіонера звертатися до них.
Нагадаємо, у вівторок, 25 червня, у Печерському суді Києва триває судове засідання, на якому народному депутату Миколі Тищенку обиратимуть запобіжний захід.
Раніше в Офісі генпрокурора повідомили, що будуть клопотати про обрання Тищенку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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