Навіть не були знайомі: військова, яка вижила у стрілянині на "Південмаші" у Дніпрі, розповіла про напад

Жанна Шарова та Ігор Семенченко досі залишаються у реанімації обласної лікарні Мечникова.

Хочуть повернутися до служби, щойно дозволять лікарі. Найтяжчі поранені під час стрілянини на "Південмаші" у Дніпрі уперше розповіли про пережите.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Жанна Шарова та Ігор Семенченко досі залишаються у реанімації обласної лікарні Мечникова. Попри вкрай тяжкі поранення, медикам вдалося врятувати їм життя, хоча попереду у них ще тривале лікування та операції.

Поранення вони отримали десять днів тому, коли один із солдатів відкрив стрілянину по товаришах по службі: п’ятьох вбив, ще п’ятьох поранив. Найтяжчі потерпілі нині розповіли, що із підозрюваним жодних конфліктів не мали.

Контрактниця Жанна Шарова, яка отримала три кулі, твердить, що взагалі не була із ним знайома. Старший солдат Ігор Семенченко розповідає, що незадовго до того, як відкрити вогонь, підозрюваний читав книгу, був спокійним.

«Я цього чоловіка взагалі не знала. Я тільки запам’ятала його обличчя. А так я навіть його імені і прізвища не знала. Я дуже рідко заступала в цей караул, де срочна служба. Я не знаю, чому він так вчинив», - каже поранена дівчина.

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