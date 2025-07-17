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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Навіть не тікав: нові подробиці подвійного розстрілу на чернігівському полігоні

Підозрюваний після того, як розстріляв двох інструкторів на полігоні, нікуди не тікав.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров
Мобілізований на полігоні вбив двох військових. Фото ілюстративне

Мобілізований на полігоні вбив двох військових / Фото ілюстративне

Мобілізований чоловік, який вчора розстріляв двох інструкторів на військовому полігоні в Чернігівській області, навіть не тікав після скоєного.

Про цю обставину ТСН.ua розповіли поінформовані високопоставлені джерела у правоохоронних органах.

Крім того, за оновленою інформацією силовиків, третій інструктор все ж зазнав поранення, але залишився живим завдяки тому, що його врятував бронежилет.

«Підозрюваний не тікав. Вогнепальну зброю у нього було вилучено», — повідомили нам правоохоронці.

Водночас у соцмережі шириться інформація про те, що одного з інструкторів стрілок взагалі не знав і бачив вперше.

За офіційними даними речниці поліції Чернігівщини Наталії Слабеняк, зараз триває слідство та з’ясовуються всі обставини.

Раніше повідомлялося, що в Чернігівській області під час начальної стрільби сталася трагедія. Курсант вистрілив у двох військовослужбовців.

Також з власних джерел у Силах оборони ТСН.ua дізнався, що підозрюваним є мобілізований 1999 року народження.

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