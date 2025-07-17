Навіть не тікав: нові подробиці подвійного розстрілу на чернігівському полігоні

Мобілізований на полігоні вбив двох військових / Фото ілюстративне

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Мобілізований чоловік, який вчора розстріляв двох інструкторів на військовому полігоні в Чернігівській області, навіть не тікав після скоєного.

Про цю обставину ТСН.ua розповіли поінформовані високопоставлені джерела у правоохоронних органах.

Крім того, за оновленою інформацією силовиків, третій інструктор все ж зазнав поранення, але залишився живим завдяки тому, що його врятував бронежилет.

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«Підозрюваний не тікав. Вогнепальну зброю у нього було вилучено», — повідомили нам правоохоронці.

Водночас у соцмережі шириться інформація про те, що одного з інструкторів стрілок взагалі не знав і бачив вперше.

За офіційними даними речниці поліції Чернігівщини Наталії Слабеняк, зараз триває слідство та з’ясовуються всі обставини.

Раніше повідомлялося, що в Чернігівській області під час начальної стрільби сталася трагедія. Курсант вистрілив у двох військовослужбовців.

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Також з власних джерел у Силах оборони ТСН.ua дізнався, що підозрюваним є мобілізований 1999 року народження.