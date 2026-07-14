«Навіть номер на авто був «Дашка»: стали відомі нові деталі про комбрига Лучанова

Комбриг Лучанов арештований судом на час проведення слідства / © ТСН

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Стали відомі нові подробиці про колишнього командира 155 бригади Станіслава Лучанова, який за версією слідства причетний до організації жорстокого вбивства двох братів Мосейчуків з села Калинівка Білоцерківського району Київщини та якого суд арештував строком на 2 місяці на час проведення слідства.

За даними правоохоронців, брати Мосейчуки були вбиті підлеглими Лучанова після того, як між ними та дружиною тепер вже колишнього комбрига стався конфлікт через музику та гуркіт мотоцикла.

Як з’ясував ТСН.ua, і сам Станіслав Лучанов, і його перша дружина мають відношення до села Орлівщина на Дніпропетровщині. У цьому році їхня дитина закінчила з відзнакою місцеву гімназію, але, за словами директорки цього навчального закладу Тамари Бондаренко на свято останнього дзвоника до дитини не мали можливості приїхати ні батько, ні мати.

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«Мати цієї учениці на війні, ми протягом навчального року якось намагалися з нею зв’язатися, але не вийшло», — розповіла нам керівниця закладу.

За її інформацією, вихованням дитини займається її бабуся, з якою вони зараз перебувають начебто на відпочинку.

«Батьки дівчини офіційно розлучені, для дитини це було стресом», — каже директорка гімназії.

Крім того, вона додала, що на свято останнього дзвоника до дитини приїхали невідомі люди у військовій формі.

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«Я навіть запитала дозволу у свого керівництва щодо участі цих людей. Виявилось, що вони приїхали привітати дитину за дорученням її батька», — каже директорка.

Крім того, в самому селі Орлівщина нам розповіли, що непогано знають і самого Лучанова.

«Відомо, що у 2023 році він розлучився зі своєю дружиною. У селі подейкують, що вона не втримала його, після чого він почав жити з набагато молодшою за себе жінкою з села Калинівка Київської області», — розповіли нам у цьому селі.

За словами мешканців села, на автівці, якою користувався Лучанов, останнім часом номер був начебто з написом «Дашка».

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«Кажуть, що так звуть молоду дружину Лучанова. Чи вона так надихала його, чи він просто був прагматичною людиною — не відомо. Крім того, до війни у цивільному житті він начебто займався тим, що привозив до України автівки. Також у нашому селі подейкують, що є низка людей, які мали до Лучанова фінансові претензії, проще кажучи — давали у борг гроші, а повернення ставало проблематичним. В Орлівщині він не проживає приблизно з січня 2023 року, тобто з того часу, як пішов до війська», — розповів нам один з мешканців.

Вбивство братів: що заявив Лучанов в суді

Під час обрання запобіжного заходу в суді Станіслав Лучанов висловив свою позицію щодо підозри на свою адресу.

У залі суду зазначив, що з підозрою не згоден, проте хоче співпрацювати зі слідством. Також підозрюваний згоден з обранням запобіжного заходу на час слідства.

Також Лучанов стверджує, що не віддавав наказів спіймати та вбити братів Мосейчуків. За словами екскомбрига 155 ОМБР, під час скоєння злочину він перебував у відпустці.

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Що заявив прокурор на суді

За словами прокурора, 1 липня Лучанов вирішив організувати вбивство братів, аби приховати викрадення. Як стверджує прокурор, підозрюваний Долгаленко (один з підлеглих, який за версією слідства причетний до вбивства — Ред.), який виконував наказ, вивіз Максима Мосейчука на полігон поблизу Полтави, де застрелив його в голову.

Після цього він також вивіз на полігон іншого брата — Романа — та вистрілив у нього не менш як 8 разів. Згодом Долгаленко поклав тіла братів до заздалегідь викопаної ями та закопав їх.

У разі доведення провини Лучанову загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі, або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що Лучанов вперше зробив заяву щодо вбивства братів Мосейчуків. Колишньому комбригу Станіславу Лучанову суд обрав запобіжний захід.

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