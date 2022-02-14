"Навіть стійкі люди почали нервувати": Арахамія розповів про нараду в Офісі президента

Очільник фракції "Слуга народу" закликав усіх українців зберігати спокій та не панікувати.

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що в Офісі президента відбулася нарада монобільшості.

Про це Арахамія розповів 14 лютого у прямому ефірі спільного марафону ток-шоу "Право на владу" та програми "Твій вечір".

Очільник фракції закликав усіх українців зберігати спокій та не панікувати. Арахамія зазначив, що на нараді з РНБО депутати спочатку отримали доступ до державної таємниці.

"Я дуже оптимістично вийшов з Офісу президента. Перед цим у нас разом була нарада у РНБО, де ми всі — депутати, які до цього не мали доступу до державної таємниці, — спочатку отримали доступ до державної таємниці, щоб представники усіх розвідок, які у нас є, Міністерства оборони, Генерального штабу, Служби безпеки України доповідали стан для того, щоб лідери фракцій зрозуміли і могли передати своїм депутатам. Ви ж бачите, що панічна атака хвилями приходить. Коли з літаками почалося (очевидно, Арахамія має на увазі масову втечу олігархів та бізнесменів з України чартерними авіарейсами — Ред.), це був найбільший сигнал. Бо навіть стійкі люди почали дійсно нервувати і робити якісь кроки, яких до цього від них не чекали", — сказав Арахамія.

Депутати отримали доступ до державної таємниці на нараді РНБО – Арахамія

Нагадаємо, що "Право на владу" та "Твій вечір" розпочали спільний марафон: онлайн-трансляція.