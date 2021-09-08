Навіть в оптику бачать ті самі ворожі укріплення: історія донецької родини, у якій проти окупантів воювали всі

Навіть в оптику бачать ті самі ворожі укріплення: історія донецької родини, у якій проти окупантів воювали всі

Двоє братів воюють поруч, але жодного разу так і не зустрілися.

Вони захищають свій дім у буквальному розумінні того висловлювання. Звичайна родини з Донеччини, у якій за батьківщину, проти московитської орди, воювали геть усі. Двоє братів служать у різних підрозділах, що тримають фронт на сусідніх ділянках. Навіть в оптику, бійці бачать - ті самі ворожі укріплення. От тільки зустрітися брату із братом, все ніяк не вдається.

Про звичайних людей, які захищають українців від кремлівських убивць, 8 вересня йдеться в "Спецкорі" на "2+2".

Це дуже донецька історія, тому що трапилася в донецьких окопах і з донецькими людьми. Її герої - морський піхотинець Сашко Сауленко та його старший брат – гірський штурмовик Андрій Сауленко.

Вони виросли під Маріуполем. Там і зараз живуть їхні батьки. Брати воюють поруч і бачать одних і тих самих противників навпроти. Але жодного разу так і не зустрілися.

Вони захищають свій дім: історію звичайної родини з Донецької області, у якій за батьківщину воювали усі

На Андрія чекають дружина Лариса та двоє його дівчат, на Сашка – дружина Катя та двоє синів – Ілюша та Герман. Але щоранку о 6 двоє чоловіків мають обов'язково відзвітувати батькам, що все добре.

Історію цієї родини вже розповідали в ТСН - як гуртом ухвалили рішення – прийде окупант в рідне село – спалять будинок. Як першим пішов в армію батько, через деякий час в нього знайшли пухлину, видалили нирку і списали з армії. Але Микола повернувся - в лави добровольців. Потім до нього приєдналася і його дружина Любов. Тепер разом чекають з війни синів.

Поки Сашко та Андрій виконували свою роботу на фронті на сусідніх позиціях – бо саме там кожен з них зараз потрібніший - їхня мама у Києві отримала нагороду від православної церкви.

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