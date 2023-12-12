Навіть вираз обличчя змінився: Зеленський жорстко відреагував на питання журналістки

Зеленський гостро відповів на питання про так звані “компроміси з Путіним”.

Питання журналістки викликали неоднозначну реакцію президента України, а Зеленський розповів, що думає робити з США та у яких він зараз відносинах з Папою Римським.

Про все це детальніше йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.UA.

Зеленський гостро відповів на питання про так звані “компроміси з Путіним”.

"Ви говорите про компроміс. Перш за все йому не потрібен мир. Україна хоче відновити свою цілісність і цим відновити мир. У нас є окуповані території, є окуповані люди. Ми що, повинні кинути їх, забути?", – каже глава держави.

Після Зеленський вчергове розніс Путіна, а ще назвав його брехуном та вбивцею. Тут із президентом не посперечаєшся.

Чим особливий візит до Аргентини

До слова, ця пресконференція відбулася 10 грудня під час візиту Володимира Зеленського до Аргентини на честь інавгурації новообраного президента Аргентини Хав’єра Мілея. Він також зустрівся з президентами Еквадору, Уругваю та Парагваю. Це був перший візит президента України в регіон з 2011 року. Тож журналісти не пропустили можливість запитати Зеленського, чого він очікує від Аргентини.

Коли відносини зійшли нанівець

Для України підтримка Аргентини зараз є не менш важливою за інших. Так склалося, що ще у 2000-х роках наші країни мали чимало спільних проєктів, проте співпраця і торгівля з регіоном різко впала, зокрема, через економічну кризу 2008 року і згодом на все це наклалася ще й війна на Донбасі. Українські дипломати після 2014 року зіштовхнулися в Аргентині з усією силою російської пропаганди і спадком антиамериканських настроїв, які автоматично переносилися на ставлення до України.

Як вибори в Аргентині допоможуть Україні?

Теперішні зміни у владі Аргентини називають для України справжнім подарунком, адже більшість латиноамериканських лідерів уникають казати щось більше за формальну підтримку цілісності України, і є країни, лідери яких є відвертими симпатиками Росії. Новообраний президент Аргентини Хав’єр Мілей, з самого початку вторгнення підтримував Україну і підтвердив свою підтримку після виборів.

Це важливо, враховуючи, що лідери, до яких Мілей близький за поглядами – Дональд Трамп, експрезидент Бразилії Жаїр Болсонару та лідер Угорщини Віктор Орбан, - є політиками, які виступають за діалог із Росією і не готові сваритися з Москвою заради підтримки України. Відповідно, із жодним вище перерахованим проросійським засланцем відносини у Києва не склалися.

Зеленський зустрівся з Орбаном?

До речі, кількома словами Зеленський перекинувся з Орбаном, який теж прибув на інавгурацію. Про що говорили - можна лише здогадуватися, але не виключено, що тепер Орбан візьметься капати на мізки Мілею, аби той залишив свої наміри допомагати Україні. Втім сподіваємося, що той хіба піде лісом.

Які відносини у Зеленського з Франциском?

За нагоди журналісти запитали і ще дещо, які зараз стосунки Зеленського і Папи Римського, бо, якщо коротко, то позиції Києва і Ватикану - різні, бо Папа Римський прагне миру через перемовини. Діалог для Франциска починається з пропозиції перемирʼя бодай від однієї зі сторін конфлікту, щоб далі шукати розв'язки дипломатичним шляхом.

На думку Папи Римського, усі війни несправедливі. А от президент Зеленський давно говорить чітко і незмінно: перемогти Росію треба раз і назавжди, як на військовому фронті, так і на політичному, і тільки розгромивши Москву можна сподіватися на мир. До слова, реакція на це питання, теж була неоднозначна.

Екстрений виліт до США

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Крім цього, в Офісі президента були сподівання, що крім візиту до Аргентини, Зеленський зможе відвідати інші країни Південної Америки – Бразилію, про це ще у жовтні казав Дмитро Кулеба, та на знак солідарності - Гаяну, яка зараз потерпає від погроз анексії її територій з боку, вгадайте кого, правильно, проросійського уряду Венесуели.

Проте вже 11 грудня Зеленський терміново вирушив до США на запрошення Джо Байдена, там досі точиться дипломатична битва за підтримку України.

Часу критично мало

В США Зеленський вже провів перші зустрічі, зокрема з представниками аналітичних центрів. Там говорили про те, як зберегти американську підтримку України й увагу до нашої держави в умовах інших глобальних викликів. Але щоб встигнути проголосувати за допомогу Україні у Конгресу залишається катастрофічно мало часу - 1 тиждень. І Зеленський, очевидно, спробує надати цьому процесу позитивного імпульсу.

Напередодні, 11 грудня, Зеленський виступив і в Національному університеті оборони США. Президента України зустрічали оплесками за оплесками, згодом аплодували йому стоячи.