Навіть війна не стала на заваді: у Львові 10 медиків із США взялися оперувати українських дітей

До медиків вишикувалась величезна черга з дітей та батьків, які приїхали з різних куточків України.

До Львова прибули медики зі Сполучених Штатів, які консультують та оперують дітей з порушеннями на обличчі та іншими патологіями. Це команда з десяти лікарів - щелепно-лицьових та пластичних хірургів, урологів, дерматологів, офтальмологів. Аби потрапити до них на прийом, до дитячої лікарні “Охматдит” з’їхалися понад сотню дітей з батьками, йдеться в ТСН.

Американський лікар оглянув трирічного Дмитрика, у якого вроджена вада вух. “Дитинка народилася з приглухуватістю та відсутністю вушних раковин. Слух не 100%, але добре, що є”, - каже мама.

Жінка розповідає, що оперувати малого чи ні, консультувалася з українськими медиками, які радили почекати кілька років. Медики зі США висновки колег підтверджують. “До шести років не будемо оперувати, а тоді, коли хлопчик підросте”, - кажуть американські медики.

“Треба, щоб краще розвинулися реберні хрящі, які можна буде потім забрати, щоб реконструювати вушну ракушку”, - пояснюють українські колеги.

До медиків вишикувалась величезна черга з дітей та батьків, які приїхали з різних куточків України. Про приїзд закордонних медиків дізналися із соцмереж. Загалом медики зі США за один день проконсультували понад сотню пацієнтів, а згодом мають провести невідкладні операції. Все це безкоштовні. “Я приїхав, бо я українець, я буду плакати зараз, але я люблю Україну, це моя Батьківщина. Ми заплатили самі, щоб приїхати. Дуже варто показати вам, що ми вас любимо”, - каже Віктор, лікар-дерматолог зі США, який вільно говорить українською, бо батьки колись жили тут.

Загалом до Львова зі Сполучених Штатів приїхала команда з десяти лікарів. Для когось з них - це вже третя медична місія в Україну. Закордонні фахівці не лиш оперують дітей, а й діляться досвідом з нашими лікарями. “Урологія, нейрохірургія, пластична хірургія, офтальмологія, дерматологія. Враховуючи, що війна в країні, враховуючи, період “ковіду", не було змоги лікарям їздити освоювати нові методики", - каже медичний директор львівської лікарні “Охматдит” Богдан Мальований.

Упродовж тижня разом з українськими колегами американські хірурги щодня оперуватимуть до п’яти пацієнтів. Задля передачі досвіду операції спеціально транслюватимуть для лікарів в окремій залі лікарні.

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