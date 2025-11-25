Навіть забрала диван: чим закінчився скандал з укриттям «для обраних» у Києві

У Києві пенсіонерка не пускала до кімнати укриття жінку із маленькою дитиною під час ракетної атаки / © ТСН

Реклама

Стали відомі нові подробиці інциденту, який стався сьогодні вночі, 25 листопада, у Києві в одному з укриттів Подільського району на вулиці Івана Виговського, 20А під час масованої трагічної російської атаки на столицю.

Як відомо, у соцмережах з’явилось відео, на якому зафільмовано, як 69-річна мешканка сусіднього будинку, перебуваючи в укритті, стала біля дверей та не пускала до однієї з кімнат жінку, яка прибігла туди разом з маленькою дитиною у пошуках безпечного місця під час ракетної атаки на столицю. Пенсіонерка мотивувала свої дії тим, що це приміщення окремі мешканці облаштували для себе, а жінку, яка прибігла із переляканою дитиною, котра плакала, вона послала «до чортової матері».

Наслідком стало те, що жінка, якій обмежили доступ, викликала поліцію, на місце конфлікту приїхали патрульні Києва та запобігли ескалації.

Реклама

Крім того, відділ комунікацій столичної поліції про цю ситуацію повідомив наступне: «Правоохоронці встановили, що доступ до приміщення обмежувала 69-річна місцева жителька, яка разом з іншими мешканцями самовільно облаштувала одну з кімнат меблями для власного комфорту. Водночас, всі інші приміщення укриття були у вільному доступі для користування».

Поліцейські Києва також заявили, що вони провели профілактичну бесіду із мешканцями будинку та наголосили, що усі приміщення захисної споруди мають бути у вільному доступі та не можуть бути обмежені за жодних обставин.

«Крім того, пенсіонерку, яка нетактовно спілкувалась із киянкою, притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство)», — уточнили у відділі комунікацій ГУНП в м.Києві.

ТСН.ua розшукав та поспілкувався з жінкою, яка рятувалась від ракет з дитиною, але у відповідь почула послання йти до «чортової матері».

Реклама

Її звати Олександра, вона працює вчителькою, часто відповідально ставиться до сигналів повітряної тривоги та, відповідно, прямує з родиною до укриття.

«Ми давно ходимо до укриття і спостерігаємо, що є кімнати «для обраних», які зачиняються. Це не є нормою, суперечить законодавству», — каже Олександра.

Та продовжує: «Крім того, ті особи закривають на ключ туалет. І сьогодні, і під час минулих атак є люди, які сплять в коридорі з дітьми в той час, коли інші сплять в лаунж-кімнатах по 3-4 людини. Насправді кімната може вмістити 15-20 людей. Таких кімнат зайняли три. Мотивують це тим, що облаштували власним коштом. Це не правда, щодо цього укриття був тендер. Тобто ці люди закривають кімнати і прекрасно себе почувають. Сьогодні так сталось, що я побачила, як ця жінка на ім’я Тетяна відкрила двері та впустила своїх підопічних. Я попрохала її впустити і мене з дитиною, тому як в коридорі було холодно. Вона відмовила, після чого я була вимушена виходити на вулицю, щоб викликати поліцію — в укритті не було зв’язку. В той час ще не було відбою тривоги».

За словами Олександри, поліцейські приїхали дуже швидко та повідомили пенсіонерці, що її поведінка є неприпустимою.

Реклама

«Наслідком стало те, що жінка погодилась відкривати двері для всіх і всі мають право туди зайти. Але при цьому вона додала, що, мовляв, я буду сидіти на її дивані? Я не претендую на її диван, у мене є термокилим. Після цього вона зі своїм чоловіком винесла все своє майно звідти. Сказала, що не хоче чути, як плачуть чужі діти. Думаю, що в неї є свої діти, онуки. Наприклад, коли я йду до укриття, то про всяк випадок беру речі та перекус не тільки для своєї дитини, а й якоїсь іншої. Думаю, що якась мама може бути в стресі і не встигти чогось взяти. Дитина може бути і без шкарпеток, і без штанів… Треба бути людяними», — каже Олександра.

Резюмуючи, вона додала, що під час повномасштабного вторгнення була у різних укриттях, але з такою поведінкою стикається вперше.

«Не такі страшні чужі воші, як свої гниди — є таке прислів’я. Це свавілля, воно непокаране. Моя дитина плакала, а ця жінка стояла і кричала. Погрожувала розбити мій телефон і вдарити мене. Щодо написання заяви до поліції — я про це ще не думала, була важка ніч, я не спала…», — сказала нам Олександра.

Не пускали до укриття під час атаки у різних районах Києва

Своєю чергою, у КМДА в коментарі для ТСН.ua повідомили, що за минулу ніч отримали від громадян шість заяв про недопуск до укриттів у різних районах столиці.

Реклама

У Департаменті муніципальної безпеки КМДА кажуть, що будуть розбиратися у випадку з не допуском людей в укриття у Подільському районі. Там додають, що таких скарг від киян надійшло декілька з різних районів міста.

«За минулу ніч ми отримали шість заяв від громадян про те, що їх не впустили до укриттів у різних районах Києва. Будемо з цим розбиратися окремо по кожному випадку і відповідно реагувати», — повідомили ТСН.ua у КМДА.

Недопуск до укриття може розцінюватись як залишення у небезпеці

Водночас адвокати кажуть, що недопуск до укриття можна розцінювати як залишення у небезпеці, а за передбачена кримінальна відповідальність.

«На мою думку, є ознаки кримінального злочину. Йдеться про статтю 135 кримінального кодексу України «Залишення в небезпеці». Якщо дане укриття є зареєстрованим укриттям, то до нього доступ має бути безперешкодним. Якщо є умисні перешкоди в доступі, то це очевидне залишення в небезпеці. Якщо наслідком стане травмування чи щось інше, то відповідальність може бути серйозною», — висловлює своє бачення ситуації адвокат Сергій Старенький.

Реклама

У ніч проти 25 листопада російська армія завдала ракетних та дронових ударів по Києву. Внаслідок атаки загинуло семеро людей, 20 постраждали. Зафіксовано пошкодження житлових будинків, пожежі та значні руйнування.