Навколо вулкана на Канарах створили зону відчуження: щойно лава потрапить у море, утворяться отруйні випари

Евакуювати селища навколо вулкану почали ще в неділю, зараз кількість відселених вже перевищила 5 тисяч

Через надзвичайну ситуацію на Канарах іспанський прем’єр скасував візит на Генасамблею ООН. На острові Ла Пальма вже третю добу триває виверження вулкана. Евакуювали мешканців чотирьох селищ - це майже 5 тисяч людей і ще кілька сотень туристів.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Вночі це виглядає наче розлам у саме пекло. Вдень - розгледіти спустошену вулканом територію краще всього з повітря. Чорні потоки лави сунуть на найближчі селища, вже більше сотні осель вигоріли вщент. Для того, що вилітає в повітря з вулкана, а потім осідає на землю - є окреме слово, терфа. З грецької - попіл. Це небезпечно для людей і худоби. Важким, смердючим повітрям неможливо дихати.

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«Зараз ми почуваємося безпорадними. Що можна зробити з вулканом? Нічого. У нас є бізнес, у нас є дім, наші статки. Воно все там», - кажуть місцеві.

Евакуювати селища навколо вулкану почали ще в неділю, зараз кількість відселених вже перевищила 5 тисяч, але ймовірніше за все зросте вдвічі. З футбольного стадіону, де розбили тимчасовий табір для вивезених з-під небезпечної гори, як і з інших частин острова його чудово видно. Востаннє Кумбре-В’єха прокидався півстоліття тому.

«Вулкан за двісті метрів від нашого дому був. Дихати там було нічим через густий пил. І вони не знають, як довго триватиме виверження», - кажуть евакуйовані.

Новини світу: активність вулкана на Канарах завадила прем'єру Іспанії відвідати Генасамблею ООН

Завдяки швидкій евакуації досі немає повідомлень про жертв чи поранених. Але прем’єр Іспанії все одно відклав поїздку на Генасамблею ООН в Нью-Йорку і з’явився на постраждалому острові - провідати евакуйованих.

Єдині на Ла Пальмі, хто у захваті від вулкану - туристи, хоча деяким і довелося скоротити мандрівку.

Лава, температура якої тисяча градусів за Цельсієм, от-от добіжить до моря, і це надзвичайно хвилює іспанську владу: адже через реакцію з водою і випарування повітря може стати ще отруйнішим для людей. Одразу, як лава потрапить до моря, в небо здійметься густа біла хмара. Будь-який контакт із цим повітрям неминуче обернеться роз’ятреними очима, шкірою та органами дихання. Навколо узбережжя вже окреслили тимчасову зону відчуження, куди нікого не пускають.

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