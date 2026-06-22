Навроцький намагається зірвати Конференцію з відбудови України у Гданську – Зеленський назвав причину

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Польщі Кароль Навроцький загострює конфлікт з Україною та намагається зірвати Конференцію з відбудови URC2026, яка запланована на 25–26 червня у Гданську, бо образився за участь в ній польського прем’єра Дональда Туска.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування з телеведучою ТСН.Тижня Аллою Мазур.

За словами українського лідера, Навроцький обурився через те, що його начебто не запросили на заплановану Конференцію URC 2026 в Гданську, на якій Польщу представлятиме прем’єр-міністр Дональд Туск.

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«Зараз ми говоримо про це відкрито, тому що він (Навроцький — ред.) робить якісь кроки, я вважаю, що вони неправильні. І тому я даю зараз відповідь, аналіз всього, що відбувається. Це, на мій погляд, політична ситуація. Ми з ним зустрілися, мені здається, на майданчику Бухареста, саміт був, і він мені сказав відкрито, що він не підтримує конференцію по відбудові України в такому форматі, куди він як президент не запрошений», — розповів Зеленський.

Президент України наголосив, що це — виключно електоральний процес, який вже почався в Польщі і триватиме до 2027 року, коли там відбудуться парламентські вибори та обрання нового прем’єр-міністра.

«Президент Кароль бореться за прем’єрське крісло, щоб його партія виграла у Прем’єра Туска. Ось що відбувається», — заявив Зеленський.

Щоб деескалювати ситуацію, за словами українського лідера, він запропонував Президенту Польщі зустрітись і разом провести конференцію з відбудови України. Але Навроцький натомість вирішив далі загострювати конфлікт.

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«Я сказав, що давайте проведемо конференцію. Президент Польщі робить наступний крок: каже, що Україні не місце в Європі, тому що це погано для польського фермера. Так він це говорить. Для чого? Не тільки зривати конференцію, щоб потім тиснути на Туска, блокувати кластери. Це пов’язані речі абсолютно. Ось для чого це робиться. Він робить цю заяву, абсолютно не розуміючи, що ми не продаємо ніяку продукти з сільського господарства масово в Польщу. Аж зовсім — в нас інші ринки. Тобто просто підігріває суспільство. Для чого? Для чого це робити? Політика, вибори», — переконаний президент України.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в ефірі телемарафону заявив, що на тлі нової напруги між Україною та Польщею Володимир Зеленський 22 червня ухвалить своє рішення, чи братиме участь у Конференції з відбудови України URC2026 у Гданську, яка запланована на 25–26 червня.

Деталі на відео: ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОЗПОВІВ, як НАВРОЦЬКИЙ ЗРИВАЄ КОНФЕРЕНЦІЮ з ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ у ПОЛЬЩІ!

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