Навроцький позбавив Зеленського Ордена Білого Орла: як відреагували в Україні

Президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла / © ТСН

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Президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі. Цей крок викликав широкий резонанс та хвилю реакцій серед українських дипломатів, політиків, експертів і громадських діячів.

ТСН.ua зібрав реакції українських дипломатів, політологів, журналістів та громадських діячів на рішення польського президента.

Реакція Дмитра Кулеби

На рішення президента Польщі Кароля Навроцького щодо позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої польської державної нагороди — Ордена Білого Орла —відреагував колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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У своєму дописі Кулеба назвав такий крок скандальним. Він звернув увагу на те, що кавалерами Ордена Білого Орла досі залишаються російська імператриця Катерина II, яку пов’язують із поділами Польщі та ліквідацією польської державності наприкінці XVIII століття, а також італійський диктатор Беніто Муссоліні — союзник Адольфа Гітлера, який підримував його під час вторгнення до Польщі 1939 року.

«Не тих б’єш, Навроцький. Рейтинг і ненависть до українців засліплює очі, якими треба бачити реальну загрозу для Польщі. Але з нею воює Україна, а не президент Навроцький. Українці, зберігаймо спокій. На все свій час», — зазначив Навроцький.

Допис Дмитра Кулеби / © скриншот

Що заявив Віталій Портников

У відповідь на рішення Навроцького публіцист Віталій Портников опублікував на Facebook уривок зі своєї колонки для видання Zbruc, у якому розкритикував ідею позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.

На думку Портникова, нагородження Зеленського цією відзнакою було символічним жестом на адресу всього українського народу, який чинить опір російській агресії.

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«В особі Зеленського президент Польщі Анджей Дуда нагородив усіх українців, які боролися з російською навалою і до того ж перетворили свою країну на щит для Польщі. Так, це честь для президента України — така нагорода. Але ще більше це честь для Польщі, що президент воюючої зі спільним ворогом країни погодився її прийняти», — написав Портников.

Публіцист також наголосив, що питання позбавлення нагороди стосується насамперед престижу самого Ордена Білого Орла, а не призидента України.

«Нагороджуючи українського президента, президент Польщі нагородив кожного українського солдата, який вже ніколи не повернеться додому чи який продовжує свою боротьбу за майбутнє України і Польщі, кожну українську жінку, яка виховує дітей під обстрілами, кожну дитину, що вивчає уроки у підземній школі. Хіба вам, дорогі мої польські друзі, цього замало? Хіба ви не хочете бути до цього причетними? Впевнений, що хочете — адже польська допомога українцям та Україні була безпрецедентною. А тут — орден!», — додав Портников.

Допис Віталія Портникова / © скриншот

Позиція Валерія Чалого

Дипломат і колишній посол України у США Валерій Чалий назвав рішення президента Польщі Кароля Навроцького про позбавлення Володимира Зеленського Ордена Білого Орла безвідповідальним і помилковим. На його думку, цей крок демонструє ставлення не лише до президента України, а й до всієї держави та може мати негативні наслідки.

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Чалий наголосив, що нагороду вручали як символ ставлення до українського народу та його боротьби проти російської агресії. Він також висловив переконання, що в майбутньому орден буде повернуто Зеленському.

«Рано чи пізно цей орден повернуть Володимиру Зеленському, і всі згадають цей епізод як „постріл Кароля Навроцького собі в ногу“, але свою роль в підігруванні третій стороні — нашим московським ворогам, воно неодмінно зіграє, а значить загине більше українців і поляків, життя яких можна було би зберегти», — додав дипломат.

Водночас Валерій Чалий висловився проти різких кроків у відповідь з боку українців, зокрема повернення польських нагород. На його думку, такі дії будуть надто емоційними та лише підсилять скандал.

«Можна повернути і головне — НЕ ПРИЙМАТИ ОРДЕНИ від Кароля Навроцького, але при чому тут нагороди, які від імені народу Польщі вручали його попередники?! Не робіть цього! Це швидко перейде в наступні такого ж штибу „обміни“. Почнете забирати й віддавати ордени — все швидко перекинеться на пам’ятники… а там і до блокування кордонів недалеко. Ми вже такі сценарії з польської сторони бачили…», — додав експосол України в США.

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Окремо Чалий наголосив, що кожен народ має право на власних героїв. Він зазначив, що «зараз і в майбутньому народи України й Польщі в одному човні».

«У нас спільні вороги, й спільні партнери, і, вірю, спільне велике майбутнє. А політики приходять і йдуть. Добросусідство народів їм не зламати!», — наголосив дипломат.

Допис Валерія Чалого / © скриншот

Магда прокометував рішення Навроцького

Водночас політолог і директор Інституту світової політики Євген Магда також прокоментував рішення Кароля Навроцького. Зокрема, він звернув увагу на особливості польської політики.

За словами Магди, президентські вибори в Польщі 2020 та 2025 років завершилися з мінімальною перевагою переможця, тому прагнення глави держави «розв’язати на свою користь рівняння дуополя, який виснажує польське суспільство» є зрозумілим і логічним. Однак, експерт наголосив, що досягати таких цілей коштом України є неправильним кроком.

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«От тільки робити це за рахунок сусіда, який стікає кров’ю в екзистенційній війні з споконвічним ворогом Польщі — ЦЕ НЕПРАВИЛЬНО», — наголосив Магда.

Допис Євгена Магди / © скриншот

Реакція Сергія Фурси

Економіст і фінансист Сергій Фурса зазначив, що Україна пам’ятає допомогу Польщі у 2022 році, зокрема прийом мільйонів біженців та підтримку. Він також наголосив, що українська сторона залишається відданою принципу «пробачаємо і просимо пробачення» щодо історичних моментів, які виникли до здобуття Україною незалежності.

«Президент Польші забрав польський орден у президента України. Добре. Ваш орден ваше право. Україна памʼятає добро поляків 2022 року. Як зустрічали українських біженців. Як допомогали в найгіршу добу. Україна не забуває добро», — зазначив Фурса.

Фурса нагадав, що протягом останніх років українські трудові мігранти відігравали важливу роль у польській економіці, зокрема сприяли економічному зростанню. Він зазначив, що в разі зміни настроїв у Польщі частина українців може повернутися додому або обрати для життя інші країни.

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«Варто просто памʼятати, що з 2016 року саме українські заробітчани підживлювали зростання польського ВВП і стримували польську інфляцію. Не подобається? Ок. Ваш, польський, вибір. Замість українців можуть приїхати сірійці, це вибір поляків. Хтось то має працювати. Ми в Україні будемо раді, якщо українці повернуться. В Україну. Або зрозуміємо, якщо вони переїдуть до Німеччині. Це особистий вибір. Як і вибір президента Польщі. Його орден. Може дати, може забрати. Може Путіну подарувати. Бо, власне, це було б дуже органічно. Цінності, трошки, спільні», — додав економіст.

Наприкінці допису Фурса підкреслив, що в Україні немає ненависті до поляків. За його словами, реакція українців на останні заяви польської влади радше є здивуванням.

«Нам той орден до одного місця. Якщо захоче, ми йому власний можемо подарувати. Орден Степана Бандери. Чи, може пану буде приємно отримати орден імені Булгакова. У кожного свої вподобання. В Україні немає ненависті до поляків. В Україні є здивування. І це вибір поляків. Можуть дивувати далі. А можуть отямитись», — додав фінансист.

Допис Сергія Фурси / © скриншот

Як на рішення Навроцького відреагували українські інші експерти

Співзасновник Ukraine Crisis Media Center та керівний партнер комунікаційної агенції Plusone social impact Максим Саваневський розкритикував рішення Кароля Навроцького щодо позбавлення Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.

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Він звернув увагу на те, що кавалерами найвищої польської нагороди досі залишаються історичні постаті, яких пов’язують із знищенням польської державності та боротьбою проти польської держави. Серед них він згадав російську імператрицю Катерину II, російського царя Петра I, Олександра Меншикова та італійського диктатора Беніто Муссоліні.

За словами Саваневського, Петро I перетворив Річ Посполиту на російського сателіта Росії та створив передумови для майбутніх поділів Польщі, тоді як Катерина II фактично сприяла знищенню польської державності. Також він нагадав, що Меншиков воював проти поляків.

«Навроцький напевно десь думає, що Зеленський сидить вечорами і протирає цей орден, молиться на нього. Реальність скоріш за все така, що Зеленський про існування цього ордену згадав цими днями через купу заяв Навроцького. Дуже слабенька позиція поляків. Більше схоже на підлітка в пубертаті, який намагається зробити якусь хєрову річ, щоб на нього звернули увагу», — написав експерт.

Він також наголосив, що «Навроцький — це не всі поляки», але Саваневський зазначив, що антиукраїнська риторика стала частиною політичного порядку денного в Польщі.

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«Але, як написав сьогодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга: „жоден президент іншої країни не буде диктувати нам нашу історію“. І тут я з ним на 100% погоджуюсь», — додав він.

Допис Максима Саваневського / © скриншот

Розкритикував дії Кароля Навроцького й виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач. Коментуючи заяву польського президента про те, що у відносинах між Україною та Польщею існують межі, які не можна переходити, він заявив, що такими межами є невтручання у внутрішні справи одне одного, і саме цю межу, на його думку, польський лідер перейшов.

«Орден то політичний символ. Позбавлення ордену — політичний жест. Саме по собі це доволі сумно. Навроцький грубо прорахувався з цим жестом ще два тижні тому. Це не справило бажаного ефекту на Україну і не могло справити. Але вже коли замахнувся, то бий, інакше втратиш репутацію у самій Польщі — такою є його політична логіка», — зазначив Горбач.

Він висловив припущення, що рішення президента Польщі може зірвати проведення міжнародної конференції з відновлення України, яка має відбутися у Гданську.

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«Парадоксальним чином це рішення президента Польщі може розділити не українців, як було задумано, а поляків…», — додав Горбач.

Допис Володимира Горбача / © скриншот

Викладач Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Петро Катеринич також висловився щодо рішення Кароля Навроцького. Він заявив, що заявив, що ще на початку червня прогнозував рекомендацію Капітули Ордена Білого Орла щодо позбавлення Володимира Зеленського нагороди та подальше рішення президента Польщі Кароля Навроцького. За його словами, під час засідання 8 червня Капітула справді підтримала відповідну рекомендацію.

Катеринич також звернув увагу, що ініціатором процедури став депутат і голова парламентської фракції ультраправої партії «Конфедерація» Гжегож Плачек, який «регулярно ловиться на дешевих маніпуляціях проти України».

Катеринич також наголосив, що випадки позбавлення Ордена Білого Орла є надзвичайно рідкісними. За його словами, за понад три століття існування нагороди подібне рішення ухвалювали лише один раз — 1932 року на підставі судового вироку і все ж потім повернули.

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«Навроцький же намагається зробити це вперше суто адміністративним шляхом, та ще й щодо лідера країни-союзниці під час війни», — зазначив експерт.

Окремо вінпов’язав дії Кароля Навроцького з внутрішньополітичною ситуацією в Польщі. За його словами, польський президент останнім часом стикається з репутаційними проблемами та критикою через низку резонансних рішень і скандалів.

«Йому терміново треба було жестом суверена повернути собі лояльність правих. Указ Зеленського про присвоєння центру „Північ“ Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування „Героїв УПА“ став для цього ідеальним приводом», — заявив Катеринич.

Водночас він провів паралель із подіями 2010 року, коли тодішній президент України Віктор Ющенко надав звання Героя України Степану Бандері. За його словами, президент Польщі Лех Качинський тоді критично поставився до цього рішення, однак не ставив питання про позбавлення Ющенка Ордена Білого Орла, оскільки вважав незалежну Україну важливим елементом безпеки Польщі.

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Окремо Катеринич звернув увагу, що для остаточного оформлення указу знадобиться підпис прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, а відсутність такої контрасигнатури може стати предметом судового оскарження.

«Поки в Польщі політики ламають списи, заробляючи дешевий капітал на історичних ранах, єдиний справжній бенефіціар цієї сварки сидить у Москві», — написав експерт.

Допис Петра Катеринича / © скриншот

Волонтер і військовослужбовець Мирослав Гай також відреагував на рішення Кароля Навроцького щодо позбавлення Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. На його думку, такий крок знецінює значення найвищої державної нагороди Польщі.

«Глупість, яка принижує насамперед саме значення „найвищої“ державної нагороди Польщі. Виявляється, найвищу нагороду країни можна вручити будь-кому і так само легко відібрати — немов значок чи фантик», — додав військовий.

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Гай звернув увагу, що сам Навроцький став кавалером Ордена Білого Орла після вступу на посаду президента Польщі. Водночас він провів паралель з українським досвідом, нагадавши, що в минулому найвищі державні нагороди в Україні також отримували представники різних сфер — від політиків і бізнесменів до діячів культури.

За словами Гая, після початку російської агресії ставлення до державних нагород в Україні змінилося. Він зазначив, що нині звання Героя України та інші найвищі відзнаки здебільшого вручають за військові заслуги, часто посмертно.

«Не дай Боже пережити такий досвід ані Навроцькому, ані польському народові. Наразі ордена „Білого Орла“ насамперед заслуговують ті громадяни Польщі, які віддали своє життя, допомагаючи Україні у війні проти російської експансії, захищаючи тим самим і Польщу, і Європу», — наголосив військовий.

Допис Мирослава Гая / © скриншот

Політолог Олексій Гарань також прокоментував рішення Кароля Навроцького про позбавлення Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. За його словами, можна дискутувати щодо різних трактувань історичних подій, однак скасовувати рішення президента України на вимогу іншої держави не варто.

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«Коли президент Навроцький почав погрожувати, що відбере орден Білого орла у Зеленського, моя перша реакція була: то хай відбирає. І зараз так думаю. Безумовно, ми не могли йти на поводу у поляків. Можна дебатувати з приводу наших трактовок історії, але скасовувати рішення президента України на вимогу поляків точно не треба було», — зазначив політолог.

Водночас Гарань наголосив, що необхідність стратегічних відносин між Україною та Польщею нікуди не зникає незалежно від політичних процесів. На його думку, обидві країни потребують одна одну, тому важливо зберігати прагматичний підхід і враховувати складнощі нинішнього етапу двосторонніх відносин.

Крім того, політолог назвав надто різким рішення міністра закордонних справ України Андрія Сибіги відмовитися від польської нагороди.

«Тому сподіваюся, що і наші політики, і українське суспільство тут виявиться більш прагматичним і не буде надалі розкручувати цей скандал, від якого виграють тільки вороги України і Польщі», — написав Гарань.

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Допис Олексія Гараня

Навроцький позбавив Зеленського ордену Білого орла — останні новини

Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди країни.

У відповідь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що повертає Польщі Командорський хрест із зіркою ордена «За заслуги перед Польщею».

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи ситуацію, наголосив, що конфлікт між Польщею та Україною вигідний Росії та зазначив, що «лінія фронту проходить в іншому місці».

«Конфлікт між Польщею та Україною тішить Путіна і шокує наших союзників. Завдання президентів Зеленського і Навроцького — знижувати емоції, а не підсилювати напруження. Лінія фронту проходить в іншому місці», — зазначив Туск.

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Своєю чергою керівник Офісу Президента України Кирило Буданов назвав рішення Кароля Навроцького недружнім кроком щодо України та «подарунком» для Москви. Також Буданов повідомив про відмову від Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею», яким був нагороджений торік.

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