Найбагатша родина на заході України та бізнес у Львові: Шуфрич розказав, як йому та Козаку вдалось стати "олігархами"

Шуфрич заявив, що він не завжди працював у держустановах.

Представник Донецька у ТКГ щодо Донбасу Денис Казанський поцікавився у депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича, як він, постійно будучи на державних посадах, зміг заробити десятки мільйонів доларів. Шуфрич ж заявив, що його родина до 1998 року була однією із найбагатших на Західній Україні.

Про це 30 вересня йшлось у ток-шоу "Право на владу" на "1+1".

Денис Казанський: "Скажіть, як так вийшло, що ваш колега, соратник по партії, по фракції Тарас Козак, який працював все життя то чиновником в митниці, то в податковій - в загальному, держслужбовцем, а потім він став депутатом. Тобто він весь час працював і жив ніби, як за зарплату не дуже високу, за кошти платників податків. І потім в один момент став власником трьох телеканалів? Як вийшло, що держслужбовець, який все життя працював за зарплату, раптом став олігархом? Ви зараз теж стали олігархом і телемагнатом. Ви ж, якщо мені не зраджує пам'ять, з кінця 90-х весь час депутат. А коли ви не були депутатом, ви працювали міністром. Якщо ви не в Раді, ви в уряді, якщо не в уряді - в Раді. І раптом у вас звідкись береться статок в десятки мільйонів доларів - і ви купуєте телеканали. Якось цікаво виходить. Ми можемо, звичайно, обговорювати, зосередитися на телеканалах і обговорювати, як погано, що їх обмежили, закрили і так далі. Але не треба забувати, що у кожного телеканалу є власник. Якщо поставити питання інакше: звідки беруться гроші на фінансування цієї діяльності? Як вони зайшли? Наскільки ці гроші легальні? Вони ж не впали з неба - їх або вкрали, або хтось їх подарував. На яких умовах подарував?"

Нестор Шуфрич: "Я вам не скажу за всю Одесу, а за себе скажу точно. До 1998 року наша сім'я була і є однією з найбагатших в Західній Україні. У 1996 році структура "Західенерго" - підприємство, яким я тоді керував до того, як мене обрали народним депутатом, винна була близько 100 млн доларів за поставлені енергоносії. Я був першою людиною в Україні, який не зміг отримати гроші - і забрав кіловат/години. Перші кіловат/години я поставив великій людині, своєму учителю, на Львівську залізницю Георгію Кирпі, а від нього взяв тариф. І ось так поїхав далі. Це було все до 1998 року. А потім мене обрали народним депутатом. Тому що на підприємстві, яке нам вдалося відродити, працювало 10 тисяч чоловік. Тепер про Тараса. Він 10 років займався підприємницькою діяльністю. Особисто він. Не завжди він був в держструктурах. 10 років до того, як його обрали в 2014 році народним депутатом, займався бізнесом. Крім цього його брат і батько теж одні з найбільш вагомих підприємців в місті Львові".

Право на владу: "до 98 року наша сім'я була найзаможніша" – як Шуфрич здобув свої статки

Нагадаємо, Шуфрича "потролили" у прямому ефірі через заяву про Усика.

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