Найнебезпечніший овоч в Україні: ТСН віддала до лабораторії кілька продуктів - шокувальні результати

В Україні почався сезон ранніх овочів та фруктів. ТСН вирішила розібратися, де і коли краще купувати городину і чи містить ранній врожай нітрати - про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Аліни Лісової.

Що таке нітрати і в яких овочах їх найбільше

В Україні асортимент ранньої городини широкий. І все через вміст нітратів - хімічних сполук, які нині використовують у сільському господарстві аби врожай можна було збирати цілий рік. ТСН вирішила провести власний експеримент і з'ясувати наскільки нітратовмістні нині овочі та фрукти. Та порівняти де безпечніше всього їх купувати - у магазинах чи на ринку? І хто має контролювати їх якість?

"Якщо брати капусту звичайну, то максимальна кількість нітратів вона в качану знаходиться і у верхніх шарах овочів - у хвостику і плодоніжці, тому просто банально треба обрізати і таким чином ми позбавляємося вже", - пояснює дієтолог Олександр Кущ.

В одному зі столичних супермаркетів дієтолог Олександр показує нам, як за зовнішніми ознаками можна розпізнати продукти з перевищеним вмістом нітратів.

Овочі у супермаркеті

Він зазначає - нітрати, тобто солі азотної кислоти, поширені у природі речовини. Вони входять до хімічного складу рослин і є продуктами обміну речовин у організмі людей і тварин. А у сільському господарстві нітратні добрива вносяться у ґрунт для підвищення врожайності. До найбільш вживаних належать нітрати калію, натрію, амонію або ж амонійна селітра.

"Нітрати вони є і будуть, вони нікуди не дінуться, бо є допустима норма і її потрібно дотримуватися, є просто продукти які накопичують більше нітратів, є які менше. Ну рекордсменами зазвичай є листова зелень, це є коренеплоди, те що знаходиться нижче рівня ґрунту", - наголошує дієтолог.

ТСН придбала овочі на ринку та у супермаркеті, щоб провести лабораторне дослідження

У супермаркеті ТСН обирає вісім позицій овочів для дослідів, це - картопля і морква, капуста та редиска, огірки і помідори, зелена цибуля і полуниця. Далі - знімальна група йде на ринок.

ТСН на ринку

Експерт зазначає, що капуста на ринку має кращий вигляд, ніж у супермаркеті.

"Знову ж таки дивимося на стан шкіри наших продуктів - на білі прожилки на плодоніжки, на колір", - каже дієтолог.

І якщо в магазині ранню продукцію переважно імпортна городина, на ринку переконують - у продажі все вирощене на українських полях або ж у теплицях.

Перелік продуктів, які ТСН віддала до лабораторії

З однаковим набором городини ТСН прямує до лабораторії, щоб дослідити усе придбане на вміст нітратів. Таку процедуру за усіма держстандартами мають проводити як виробники, реалізатори чи переробники, пояснюють у Міністерстві агрополітики.

Там же додають, що усі норми та стандарти відповідно до досліджень розробляють разом з Міністерством охорони здоров'я. Щоправда, єдиної таблиці не існує. Дослідні організації та лабораторії керуються одразу кількома нормативними актами.

"Є мікс вітчизняного законодавства, є можливість використовувати як орієнтири європейське законодавство", - пояснює заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Овочі на ринку

Чим небезпечне отруєння нітратами

"Отруєння нітратами найбільша їх вражаюча дія це - розвиток гіпоксії. Гіпоксія це - недостатність кисню вона трапляється через те, що ці речовини вступають в реакцію з нашим гемоглобіном, який зв'язується, утворюють метгемоглобін, який не переносить кисень до наших тканин. Потім буде важко дихати і якщо це важке отруєння воно може призвести до фатальних наслідків", - каже завідувач відділення інтенсивної терапії гострих інтоксикацій Олександр Урін.

Як реагує організм людини на перенасичення нітратами нам розповідає лікар. Серед вразливої категорії, каже - діти та вагітні жінки. І застерігає, що тривале вживання неякісних ранніх овочів та фруктів може викликати навіть онкологічні захворювання.

Результати з лабораторії

"У результаті проведених досліджень зразків рослинної продукції, які були відібрані в торгівельних мережах було виявлено перевищення максимально допустимих рівнів вмісту нітратів в такій продукції як редька та полуниця. Продуктів, які були відібрані на ринках то виявлене перевищення максимально допустимих вмісту нітратів у редисці картоплі моркві та полуниці", - каже завідувачка науково-дослідним хіміко-токсикологічним відділом Світлана Шуляк.

Отже зі всього списку за результатами експертизи - найнебезпечнішими виявилися редис та полуниця. Вміст нітратів у них перевищує максимально допустимі норми у понад два рази. І байдуже де ви їх купуєте - у магазині, чи на ринку, кажуть у лабораторії.

Щодо інших продуктів - то на ринку перевищений вміст нітратів виявлено ще і в картоплі та моркві. Інші овочі у межах встановлених норм.

Який овоч найнебезпечніший - результати дослідження

Поради тим, хто любить ранні овочі

Перевіряти ж продукти має Держпродспоживслужба. Але наразі вона не проводить планові перевірки - від початку повномасштабного вторгнення вони призупинені.

ТСН розповіли у лабораторії науково-дослідного інституту, із запитами на їх послуги звичайні громадяни звертаються вкрай рідко. Хоча дослід одного зразка коштує лише 30 гривень.

Дієтолог Олександр дає кілька порад любителям ранніх овочів.

"Це банальне замочування. Якщо ви наприклад варите картоплю, то звичайно ми зливаємо цю воду. Термічна обробка вона взагалі знижує рівень нітратів", - каже він.

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