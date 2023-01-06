Найбільш загрозливі та критичні напрямки фронту: експерти назвали ділянки, на яких можливі наступи

Після того, як голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про стягування окупантами техніки та додаткових сил до Кремінної, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів про стратегічне значення цього населеного пункту для ЗСУ.

"Кремінна – це фактично трамплін для звільнення Рубіжного, - оцінює ситуацію Коваленко. - Також комбіновано може відбуватись звільнення не тільки Рубіжного, а й напрямку Білогорівки, Сєвєродонецької та Лисичанської агломерації. Це південно-західна частина Луганщини, яка була окупована в 2022 році та де окупантами не сформовано достатню лінію оборони. Якщо буде звільнено Кремінну, то ЗСУ зможуть повністю звільнити цю локацію. Хоча, на мій погляд, ЗСУ мають можливість одночасно займатись як Кремінною, так і Сватово, що ще більше поставить окупантів у незручне становище. Вони будуть вимущені тікати зі Сватово аж до Старобільська".

За оцінками Коваленко, найближчими тижнями Бахмутський напрямок залишиться складним.

"Там ще довго будуть найбільш гарячі події, тому що є велике зосередження окупантів. Саме в цій локації. В наступні місяць-півтора вони будуть намагатись своїми штурмовими діями вирішити питання. Але це безперспективно для них. По деяким напрямкам ЗСУ контратакують, - каже Коваленко. - Наприклад, в останній доповіді йшлось про просування ЗСУ. Отже, ресурс окупантів виснажується, але казати про те, що вони виснажені на цій локації – зарано. Цей напрямок достатньо довгий час буде одним з найбільш гарячіших".

За словами Коваленко, в той же час на запорізькому напрямку окупанти зараз намагаються сформувати групу, яка буде блокувати контрнаступ ЗСУ.

"В першу чергу формують її в "трикутнику" Василівка-Токмак-Мелітополь. Але ми знищуємо", - додає Коваленко.

Своєю чергою, військовий експерт Владислав Селезньов, даючи характеристику найбільш загрозливим напрямкам, сказав про наступне:

"Щодо загрозливих напрямків, то я орієнтуюсь на заяви головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного. Він зазначає три напрямки, де може скластись критична ситуація – східний, від Сватово до Авдіївки, південний – від Угледара до Олешків, північний – київський напрямок. Це загрозливі варіанти. Реалізувати ці напрямки – марення Путіна. Очевидно, що цей рік буде складним для українських сил оборони, але він буде переможним. Чимало військових експертів, як українських, так і західних, стверджують, що до кінця серпня Україна буде звільнена до кордонів 1991 року. Підстави так вважати такі: оборонна промисловість Росії неспроможна забезпечити стале постачання артилерійських боєприпасів, недолуге використання тих самих «чмобіків» призводить до шалених втрат в російському війську, але не забезпечує територіальних надбань".

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