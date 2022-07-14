Найбільша трагедія за час війни у Вінниці: ракета вбила 22 людей, 90 поранених, кілька десятків зниклих

Російські ракети, випущені посеред білого дня 14 липня по центру Вінниці, вбили 22 людей, серед них - троє дітей. Ще близько 90 поранених і кілька десятків зниклих безвісти. На місці влучань досі триває рятувальна операція.

Нелюди влучили "Калібрами" по середмістю, де в цей час було багато людей. Ракети скерували в офісну будівлю. Загалом від нальоту пошкоджено 55 споруд - житлові багатоповерхівки, парковка та медичний центр.

Про це 14 липня ідеться в сюжеті Валерія Кузнєцова в ТСН.19:30.

Рашистські пабліки поспіхом повідомили, що населення нібито не постраждало, а влучання було у військову частину. Насправді загинули мирні люди, десятки нині вважаються зниклими безвісти.

Цей день для Вінниці, та і не лише, без перебільшення став чорним. Місто не вперше піддається обстрілам, але такої кількості жертв і загиблих у мирній і спокійній Вінниці від початку російського вторгнення ще не було.

Місце влучання ракет - фактично центр Вінниці. Тут житлові багатоповерхівки, будинок побуту, пологовий, медичний центр. Саме сюди влучили дві рашистські ракети. І зачепило багатоповерхівки. Десятки спалених машин, зруйновані квартири та будинки. Та головне – люди, які просто прогулювались, поспішали на роботу або до лікаря у медклініку. Кадри, які зняли свідки в перші хвилини, шокувальні.

Число загиблих та постраждалих постійно збільшується. Наразі відомо про 22 загиблих, серед них троє дітей. Світ вже облетіла світлина загиблої дівчинки у візочку. Крихітці було 4 рочки, її звали Ліза і вона прямувала з мамою на розвивальні заняття. Її мама Ірина, яку нині рятують у реанімації, встигла викласти останні кадри у Мережу, за кілька хвилин до влучання ракети. Це відео було зняте незадовго до трагедії.

І таких трагедій тут багато. Загинули перехожі, які йшли у справах, або ж пацієнти, які цілими родинами прийшли на прийом у медичний центр. А ще тут будинок побуту - майстерні, куди їхали зі всього міста.

ТСН була свідком, як жінка, яка дістала поранення, намагалась знайти свого сина та 8-річного онука. Вони в цей час були в машині, саме на тій парковці на площі, куди влучили ракети.

"Я була у банку, вони чекали на мене. Хотіла паспорт закордонний, бо ми біженці з Херсону. Син сидів у машині з онуком, я не знаю, що з ним. Я побігла, там все горить", - розповіла жінка.

І саме у середмісті Вінниці під час ракетної атаки тривала активна підготовка до благодійного концерту. Нині з багатьма людьми, що готували звук та сцену, немає зв'язку. Був там і співак Олег Скрипка.

"Ми мусили сьогодні виступати тут. Сьогодні тут мала бути зустріч і немає зв'язку з організатором", - розповів Олег Скрипка.

Після обстрілу, поки розбирають завали, без вісти зниклими вважають 46 людей. Ще 90 дістали поранення. Військові кажуть, рашисти цілили саме по соціальній інфраструктурі.

"Російські окупаційні війська завдали з Чорного моря ракетами "Калібр", з підводного човна, фактично по центру Вінниці", - каже речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Було чотири ракети випущено сюди. Дві ракети збили ППО, дві, на жаль, досягли своєї цілі. 50 госпіталізовано, 34 важкі, п'ять у критичному стані. Є троє дітей серед важких. Характер вражень - опіки, вибухо-мінні травми", - зазначив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

У Вінниці створили оперативний штаб для тих, хто шукає своїх близьких. У двори прилеглих будинків волонтери приносять їжу, багато квартир фактично зруйновано і людям немає де навіть переночувати. Рятувальники розбирають завали.

Нагадаємо, внаслідок терористичної атаки Російської Федерації від ракетного удару по центральній частині міста Вінниця загинула маленька дівчинка Ліза, яка разом з мамою саме йшла на спеціальні заняття.

Незадовго до ракетного удару мама дівчинки зняла на телефон зворушливе відео з цієї останньої прогулянки з донькою, яке опубліковане в соцмережах.

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