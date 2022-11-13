Найбільші літаки світу тепер “живуть” не в Україні: ТСН першою показує нову базу “Русланів”

Інженери "Антонова" ледь не з вогню витягали обладнання, коли росіяни спалювали, нищили аеродром у Гостомелі.

Найбільші літаки світу тепер базуються на території Німеччині і ТСН першими із журналістів потрапила на таємничу базу велетнів "Русланів".

Росіяни геть зруйнували аеродром у Гостомелі, там знищили найбільший літак у світі "Мрію", серйозно пошкодили два літаки-велети: «Руслан» та «Антей» і ще кілька менших суден, але авіакомпанія «Авіалінії Антонова» все одно активно літає по всьому світу, виконуючи надскладні перевезення.

Вперше ТСН потрапила на базу “Антонова” у Лейпцигу, до цього часу жодне телебачення, ні з України, ні з Європи тут не працювало. База така велика, що тут краще їздити автобусом. Зараз в аеропорту чотири “Руслана”- найбільших транспортних літаків у світі - одна із машин з іменем Херсон на технічному обслуговуванні.

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Чи не найбільша цінність української бази тут - лабораторія, де тестують усе обладнання “Руслана”. Інженери «Антонова» ледь не з вогню витягали це обладнання, коли росіяни спалювали, нищили аеродром у Гостомелі.

Цю базу у Лейпцигу почали будувати ще у 2019 році. Тоді з Європою підписали серйозний контракт і це був такий собі філіал від українського аеропорту. Тепер Лейпциг фактично головний, домашній, аеропорт «Авіаліній Антонова».

“Тут у нас була яка-не-яка база, тут ми виконували легкі технічні обслуговування лінійні і зараз ми вже розшили базу, ми вже виконали 3 важких технічних обслуговування літаків «Руслан»... Зараз розширюємо базу”, - розповідає в.о. генерального директора ДП "АНТОНОВ” Євген Гаврилов.

Працівники бази у Лейпцигу зізнаються, робота у них хороша, і німці до них добре ставляться, але їм усім все одно так хочеться прилетіти додому, хоч до зруйновано, але такого рідного Гостомеля.

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