Найчастіша причина смертності людей похилого віку: як запобігти інфаркту та інсульту

Після COVID-19 ще пів року зберігається ризик розвитку інфаркту та інсульту.

Інфаркти та інсульти — найчастіша причина смертності людей похилого віку. Більшість із них можна було б відвернути, якщо регулярно робити перевірку організму. Але серед наших батьків на медогляди ходять одиниці — то їм ніколи; то страшно зайвий раз іти в лікарню, бо пандемія; а то просто нічого не болить.

Які дослідження, з якого віку і як часто їх треба проходити? Що робити, щоби батьки були поряд якомога довше? Про це все йдеться 20 грудня у сюжеті ТСН.19:30.

COVID-19 як ніяка інша хвороба може підірвати організм. Одужати — не означає його перемогти, адже ще пів року зберігається ризик розвитку інфаркту та інсульту. А саме вони і є найчастішою причиною смертності.

"Починається це з чого завгодно. Це може бути біль за грудиною, задишка, відчуття перебоїв у роботі серця, загальна слабкість", — розповідає завідувач відділення інтенсивної терапії Сергій Кузьменко.

Люди похилого віку в Україні часто мають 5-6 хронічних захворювань. У них із ладу виходять одразу декілька систем.

Атеросклероз судин може розвинутися вже в 45 років;

захворювання, що пов'язані з кістково-м'язовою системою — після 50;

хвороби Альцгеймера та Паркінсона, як правило, у 65-70.

Однак їх появі можна спробувати запобігти.

Коли і які медогляди варто проходити, щоб запобігти інфаркту та інсульту

"Після 40 років можна зробити дослідження біологічного віку. Це тест, який дозволяє оцінити, як швидко розвиваються зміни, які пов'язані зі старінням і яка з систем організму буде страждати першою", — говорить керівник із розробок та досліджень Інституту геронтології Віктор Холін.

І вже тоді лікарі можуть спрогнозувати, хто як старітиме. Після 40 усім треба стежити за своїм тиском, рівнем холестерину та глюкози. А після 50-ти радять додати плановий кардіологічний чекап: раз на рік робити електрокардіограму, УЗД серця і тест із фізичним навантаженням.

"Майже всі дослідження, які необхідні людині для того, щоб встановити діагноз, вони тим чи іншим пакетом покриваються. На наступний рік, 2022 рік, у нас 36 пакетів медичних послуг, у межах яких пацієнти можуть отримувати безплатну медичну допомогу", — зазначає заступниця голови Національної служби здоров’я України Тетяна Бойко.

На обстеження за направленням сімейного лікаря ведуча ТСН Лідія Таран веде свою маму. Марії Гаврилівні — 70 років. Перше, що вона проходить — УЗД серця, далі тест із фізичним навантаженням. Серйозних проблем із серцем у Марії Гаврилівни немає. Але лікар усе ж змінює їй схему терапії — тиск у неї зависокий, і через місяць радить повторити обстеження.

Нагадаємо, які аналізи варто зробити українцям, щоб вчасно перевірити свій організм.

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