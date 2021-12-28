Найцікавіші досягнення і винаходи 2021: кавоварка, що вмикається поглядом, і космічні екскурсії

Найцікавіші досягнення і винаходи 2021: кавоварка, що вмикається поглядом, і космічні екскурсії

Коронавірус змінив спосіб життя людства, кажуть винахідники.

Відправитись у космос на екскурсію, перетворитися на голограму чи дізнатися основні медичні показники, поки чекаєш на лікаря - винаходи, що ніби зійшли зі сторінок фантастичних романів вже представлені публіці. Цьогоріч, попри пандемію, компанії у різних куточках світу презентували свої технологічні новинки.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Вже скоро офісні працівники зможуть увімкнути кавоварку без натискання жодної кнопки. Все аби зменшити під час пандемії кількість контактів з поверхнями - керувати кавоваркою можна очима.

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Коронавірус змінив спосіб життя людства, кажуть винахідники. Ефективно дезінфікувати поверхні, здійснювати віртуальні прогулянки і отримати реалістичні ігри та розваги просто у власному будинку - покупцям пропонують численні компанії. Очільники яких, до речі, на конфереціях дедалі частіше виступають через відеозв'язок. А вже незабаром, кажуть у цій фірмі, зможуть з'являтися на публіці як живі голограми.

«Наше програмне забезпечення дозволить знімати кількох людей у різних місцях у режимі реального часу. Це можна використовувати в іграх, застосунках для телеконференцій і на освітніх платформах», - каже засновник компанії Хавьер Белло.

Тоді, новинка із Франції стане у пригоді всім, хто чекає у черзі до лікаря. Прийти до спеціаліста можна буде вже з першими даними - про температуру, тиск, рівень кисню та вагу. Все підрахують спеціальні апарати.

«Вони дозволяють провести оцінку вашого здоров'я за 26 показниками за шість хвилин, отримати результати у вашому мобільному додатку, і, якщо бажаєте, поділитися цією інформацією з вашим терапевтом», - повідомляє директор зі стратегії компанії Bodyo Франсуа Рекорбе.

Чимало людей цьогоріч і далі працюють з дому, і саме для користувачів Інтернету 2021 приніс втішні новини. У рамках амбітного проєкту Ілона Маска «Старлінк», який мав забезпечити супутниковим Інтернет-зв'язком найвіддаленіші куточки нашої планети, суттєвий прогрес - на орбіті опинилися сотні супутників.

«Починаючи з серпня, ми повинні мати глобальний зв'язок скрізь, окрім полюсів. Це справді призначено для малонаселених регіонів», - заявляв він.

Утім, планам Маска втілитися повністю таки не вдалося, за його технологією стало у чергу півмільйона клієнтів, та не всі можуть отримати термінали, які б забезпечили Інтернет, через дефіцит мікросхем. Попит на них шалено виріс через пандемію, бо людство почало скуповувати нові ноутбуки, відеокамери та ігрові приставки. За прогнозами, наступного року - полювання на гаджети триватиме...

Зростає попит і на космічний туризм - вражаючі запуски, які цьогоріч провели одразу кілька компаній, мають змінитися менш гучними, але не менш цікавими.

«Обіцянка 2022 року відправити у космос якомога більше звичайних людей, які купують квитки. Поки що це були лише багаті люди чи високо-кваліфіковані астронавти...», - заявляла кореспондентка агентства Associated Press на мисі Канаверал Марсія Данн.

У космос полетять не лише туристи, а й дослідні апарати. Готуються нові місії на Марс, а Сполучені Штати, Японія та Емірати наступного року планують досліджувати Місяць.