Найдешевша оренда у Львові: яку квартиру можна зняти до 10 тисяч гривень (фото)

Оренда у Львові / © iStock

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Знайти квартиру у Львові для довготривалої оренди за 10 тисяч гривень на місяць — завдання не з простих. У цій ціновій категорії на ринку є лише 13 пропозицій. Серед них — невеликі однокімнатні квартири та навіть двокімнатне помешкання.

Водночас за бюджетну оренду доведеться розглядати житло в різних районах міста, а перед заселенням уважно оцінювати його стан і наявність необхідних меблів та техніки.

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Скільки коштують найдешевші квартири у Львові, де вони розташовані та які умови пропонують орендодавці, розповідає ТСН.ua.

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Скільки коштує оренда квартир у Львові

Ціни на оренду житла у Львові продовжують зростати. За даними ЛУН, оренда однокімнатної квартири коштує в середньому 22 500 грн на місяць. За рік ціна зросла на 25%.

Двокімнатне житло обходиться в середньому у 30 500 грн — на 32% дорожче, ніж роком раніше. За трикімнатну квартиру просять близько 38 300 грн на місяць, що на 40% більше за річний показник.

На цьому тлі пропозиції за 9 500–10 000 грн виглядають дуже дешево. Проте вибір обмежений: серед оголошень є квартири з косметичним ремонтом, помешкання з базовим набором меблів і техніки, а також варіанти, де частину побутових умов варто уточнити безпосередньо у власника.

Яку квартиру у Львові можна зняти до 10 тисяч гривень

Однокімнатна квартира на Левандівці за 10 000 грн

У мікрорайоні Левандівка Залізничного району здають однокімнатну квартиру за 10 тисяч гривень на місяць. Її загальна площа становить 32 кв. м.

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У помешканні є балкон і суміжний санвузол. За описом в оголошенні, квартира має косметичний ремонт, централізоване опалення та гаряче водопостачання. Також передбачені індивідуальні лічильники на всі комунальні послуги.

Орендодавець зазначає, що квартира мебльована, обладнана побутовою технікою та має Wi-Fi. Окремо доведеться сплачувати комунальні послуги.

Оренда квартири у Львові

Однокімнатна квартира на Снопкові за 10 000 грн

Ще один варіант у межах бюджету — квартира у мікрорайоні Снопків Галицького району. За оренду просять 10 тисяч гривень на місяць.

Загальна площа — 40 кв. м. Квартира розташована на першому поверсі. Житлова площа становить 15 кв. м. Санвузол роздільний, а доступ до території мають лише мешканці.

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На відміну від квартири на Левандівці, тут встановлене індивідуальне газове опалення. Гарячу воду забезпечує газова колонка. Також є індивідуальні лічильники на газ, електроенергію та воду.

За інформацією в оголошенні, квартира мебльована. Орендодавець також дозволяє проживання з тваринами.

Однокімнатна квартира на Замарстинові за 9 500 грн

Найдешевша серед чотирьох пропозицій — однокімнатна квартира в мікрорайоні Замарстинів Шевченківського району. Її здають за 9 500 грн на місяць.

Це компактне помешкання загальною площею 25 кв. м. Квартира розташована на п’ятому поверсі, санвузол суміжний.

За описом орендодавця, у квартирі зроблений косметичний ремонт, є централізоване опалення, вода з центрального водопроводу та індивідуальні лічильники на газ, воду й електроенергію. Також у помешканні проведений Wi-Fi, є меблі та побутова техніка. Проживання з тваринами дозволене.

Оренда квартири у Львові

Двокімнатна квартира на Сихові — 10 000 грн

За ті самі 10 тисяч гривень у Львові можна знайти не лише однокімнатне, а й двокімнатне житло. Такий варіант пропонують в Сихівському районі.

В оголошенні зазначено, що квартира чиста та перебуває в хорошому стані. У помешканні є меблі й нова побутова техніка, а вікна замінені. Орендодавець також пише, що комунальні платежі невисокі.

Інших подробиць про площу квартири та планування в оголошенні не наведено. Власники зазначають, що готові розглядати всіх потенційних орендарів.

Отже, серед бюджетних пропозицій у Львові є як компактні однокімнатні квартири за 9 500 грн, так і двокімнатне помешкання за 10 тисяч гривень на місяць. Однак вибір у цьому ціновому сегменті обмежений, а перед укладанням договору варто уточнити стан житла.

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