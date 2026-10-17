Найдешевша оренда в Києві: що можна знайти до 6 тисяч гривень (фото)

Найдешевша оренда в Києві

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У Києві можна знайти квартири для довготривалої оренди за 5–6 тисяч гривень на місяць. Серед бюджетних пропозицій є як однокімнатні помешкання, так і трикімнатна квартира.

Що пропонують орендарям і скільки коштує оренда житла в столиці — розповідає ТСН.ua.

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Скільки коштує оренда квартир у Києві

Попри високий попит на житло в столиці, середні ціни на оренду квартир дещо знизилися за останні пів року.

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За даними Лун, середня вартість оренди однокімнатної квартири становить 16 000 грн на місяць, двокімнатної — 23 000 грн, а трикімнатної — 36 000 грн.

За рік оренда однокімнатних квартир подешевшала на 6%, двокімнатних — на 4%, а трикімнатних — на 14%.

Які квартири в Києві можна орендувати до 6 тисяч гривень

Попри те, що середня ціна однокімнатної квартири 16 000 грн, у столиці можна знайти і дешеві варіанти — до 6 000 грн. Втім, варто бути готовими, що таке помешкання буде далеко від центру, зі старими меблями і технікою або потребуватиме ремонту.

Трикімнатна квартира на Троєщині за 5 000 грн

У Деснянському районі Києва здають трикімнатну квартиру за 5 000 грн на місяць.

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Помешкання розташоване на 15-му поверсі будинку. У квартирі три кімнати, простора кухня, роздільний санвузол і великі балкони. В одній із кімнат є розкладний диван і комплект меблів, в іншій — меблевий комплект та двоспальне ліжко.

На кухні встановлені меблі, є стіл, плита, холодильник і мікрохвильова піч. Також у квартирі є пральна машина, а на балконах і кухні — металопластикові вікна. Однак меблі і техніка у помешканні старі, а ремонт робився давно.

В оголошенні зазначено, що квартира здається на тривалий термін. Окрім щомісячної орендної плати, потрібно сплатити заставу в розмірі 5 000 грн і комісію 50%.

Оренда квартири в Києві

Однокімнатна квартира на Райдужному масиві за 6 000 грн

У Дніпровському районі пропонують однокімнатну квартиру за 6 000 грн на місяць.

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Помешкання розташоване на п’ятому поверсі дев’ятиповерхового будинку. За описом орендодавця, квартира тепла, чиста й затишна, а сам будинок перебуває в хорошому стані. Однак, судячи з фото, у цій квартирі також давно робився ремонт, а меблі і техніка старі.

До станції метро «Дарниця» можна дістатися громадським транспортом за 15 хвилин, до «Лівобережної» — за 20 хвилин. Зупинка транспорту розташована за п’ять хвилин ходьби від будинку.

Орендодавець зазначає, що проживання з дітьми та тваринами можливе за домовленістю.

Однокімнатна квартира на Позняках за 6 000 грн

У Дарницькому районі Києва здають однокімнатну квартиру за 6 000 грн на місяць.

Помешкання розташоване на 10-му поверсі 16-поверхового будинку. Квартира пропонується для довготривалої оренди.

Серед наявної техніки — пральна машина, холодильник, електрична плита та телевізор. Також є інтернет.

За інформацією в оголошенні, під час підписання договору необхідно сплатити за перший місяць проживання, заставу та комісію в розмірі 100%. Відеоогляд квартири орендодавець готовий надіслати за запитом.

Оренда квартири в Києві

Однокімнатна квартира на Лісовому масиві за 6 000 грн

У Деснянському районі Києва пропонують однокімнатну квартиру за 6 000 грн на місяць.

За описом орендодавця, у помешканні є необхідні меблі та побутова техніка, зроблений косметичний ремонт. У квартирі встановлена газова плита, опалення централізоване.

Орендодавець зазначає, що квартиру можна переглянути та одразу заселитися. Договір укладають із власницею, яка перебуває в Києві. Проживання із твариною можливе за домовленістю.

Оренда квартири в Києві

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