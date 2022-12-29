Найдешевших в світі ударних дронів Punisher побільшало в ЗСУ, там обіцяють “бавовну” найближчим часом

Точність ураження різними снарядами, у нього така сама, як і у закордонних дронів-камікадзе.

Невидимий та маневрений і може залітати глибоко в тил до ворога і створювати красиву “бавовну” - це про найдешевший у світ ударний дрон українського ґатунку Punisher, йдеться в ТСН.

На кілька таких пташок, телеграм канал «Оперативний ЗСУ» зорганізував українців, які швидко надонатили необхідну суму. Сьогодні ці ударні безпілотники вже передали нашим найкращим бойовим підрозділам, які вже готові влаштовувати окупантам смертельні феєрверки

Дрон Punisher, який перекладається як «Каратель», карає малопомітно, як для радарів, так і для людського слуха. “Він не має теплового сліду через свою електричну установку, в нього не взводяться ракети наприклад із інфрачервоним наведенням. Він тихий, його не чути навіть на висоті 200 метрів. Але враховуючи те, що для нього робоча висота для скидання - це 400 і виявити на слух його майже неможливо навіть в безвітряну ніч”, - кажуть у компанії виробнику.

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Тому і в безвітряну ніч, він залітає аж на 45 кілометрів у тил до окупантів, виконує завдання і тихенько повертається до наших вояків за новими вже підписаними снарядами від донатерів. “Питання нанесення повторного удару це 3 хв на зміну маршруту і перезарядку - заміна акума, встановити нову бомбу, тобто повернувся, 3 хвилини і знову в політ”, - зазначає інструктор з підготовки керування ударними дронами Петро.

На підтвердження того, що цей ударний дрон вже наробив багато корисних справ у тилу рашистів, військові періодично демонструють українцям бойові виходи “Панішерів”.

Точність ураження різними снарядами, у нього така сама, як і у закордонних дронів-камікадзе. Але наш, український, у десятки разів дешевший. Більше того, на сьогодні «Каратель» вважається найекономнішим багаторазовим уданим дроном у світі.

“Із усіма компонентами він коштує в межах 20 тисяч доларів. Вартість виконання місії коштує 100 баксів. Якщо порівнювати із закордонними дронами-камікадзе, де найдешевший може працювати на відстань лише 5 кілометрів, коштує 20 тисяч, а ті, які можуть працювати на відстань 15 км коштують - 60, то коли ми говоримо про нашу концепцію, яка може завдати удару на 45 кілометрів і вартість цього удару буде 100 доларів, нам здається ми зробили економічно-ефективне рішення”, - каже співробітник компанії із виробництва ударних дронів Максим Суботін.

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Після чергових тестів, Збройні сили отримали ці ударні дрони і вже найближчим часом порадують українців. “Я гадаю, що “бавовну” саме з цих безпілотних літальних ударних апаратів ми дуже скоро побачимо. Також я від імені командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Наєва оголосити подяку народу України, які збирають кошти саме на ці безпілотні літальні апарати”, -каже офіцер командування об’єднаних сил ЗСУ Анатолій Штефан.

На яких саме напрямках, ударні дрони допоможуть зачистити територію від окупантів, військові, ясна річ, у цілях безпеки, не кажуть. Але обіцяють, що від завтра випадків бавовни більшатиме.

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