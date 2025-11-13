Розкішні маєтки за 2-5 млн доларів в Україні: як "принци-прокурори" продають елітну нерухомість

Розкішні маєтки / © ТСН

Українські прокурори, суді та колишні чиновники мешкають у розкішних маєтках. Деякі з них вони виставили на продаж.

Про це йдеться у розслідуванні журналіста ТСН Дмитра Святненка.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ШОК! ПРОКУРОР, ЯКИЙ СТАВ ПРИНЦОМ! КАЗКОВІ МАЄТКИ УКРАЇНСЬКИХ ПРОКУРОРІВ

Будинок найбагатшого прокурора України

Перший герой, точніше принц, мешкає в заміському замку Конче-Заспі. На одному із сайті опубліковане оголошення про продаж розкішного маєтку за п’ять з половиною мільйонів доларів. Загальна площа — 1014 квадратних метрів. Чотири спальні і вісім санвузлів. Підлога мармур та дубовий масив. Встановлена приточна витяжна система вентиляції. Земельна ділянка — один гектар. Газон, ландшафтний дизайн, альтанка з комплексом гри.

Загальний стан будинку з ремонтом. Працює без світла, вода, газ, опалення, інтернет. Резервне живлення, акумулятори, генератор.

«Ми хотіли прийти в гості до нашого принца, але виявилося, що цей маєток знаходиться за високими парканами на другій чи третій лінії від дороги, тож побачити навіть з дороги його майже неможливо. Ми спробували. В принципі, це те, що можна розглядіти. Традиційно, давайте розкриємо цього героя», — йдеться у матеріалі.

Оголошення

Це — найбагатший прокурор України станом на 2016 рік. Звати його Юрій Кривобок. У 2016 році, коли він став найбагатшим прокурором України, йому було всього 34 рочки. Всю свою професійну діяльність він був прокурором. Спочатку прокурором Оболонського району, а після перемоги Майдану він потрапив в Генеральну прокуратуру. Був старший слідчий з особливо важливих справ Департаменту спеціальних розслідувань.

З будинком за 5,5 мільйонів доларів. Крім цього будинку, звичайно, в нього небідна і вся родина. Він має багато нерухомості, багато землі.

В 2010 році він придбав невеличкий, всього лише на 150 квадратних метрів, будиночок на березі Чорного моря в Криму біля Керчі. І, що цікаво, він його задекларував, нібито, що придбав лише за 40 тисяч доларів. На той момент це, звичайно, смішні гроші.

У 2016 році, коли журналісти показали маєток, пан Кривобок поступово, крок за кроком, втратив свою роботу в Генеральній прокуратурі. Потім він трошки працював адвокатом. Чим займається зараз — невідомо.

Будинок дружини суді

Козин, будинок — 1165 квадратних метрів. Чотири поверхи, п’ять кімнат по одній кімнаті на одному поверху. Ділянка рівної форми з виходом на озеро — 30 соток. Великий та затишний будинок рівної форми. Ділянки з ландшафтним дизайном та автополивом. Проте зараз цей дім виглядає, як довгобуд.

Журналісти поспілкувалися з сусідами, і люди кажуть, що власник почав будуватись на початку десятих років, а потім кудись зник. Все зупинилося, отак його кинули в такому стані, і все.

Оголошення

За документами, цей будинок належить дружині одного відомого і дуже одіозного судді. Звати його Олег Бачун.

До 2010 року, тобто до приходу «Партії регіонів» до влади, він очолював окружний адмінсуд Києва. І, до речі, будинок він почав будувати якраз перед своїм звільненням. Тобто людина, будучи на посаді, вірила в те, що добудують, гроші будуть, а потім його звільняють з окружного адмінсуду, і, відповідно, будівництво зупиняється.

Його звільнили з посади судді і вже після перемоги Майдану він працював у Генеральній прокуратурі за часів прокурора Яреми. Це другий післямайданівський прокурор. Але в Генеральній прокуратурі він також довго не затримався, його за кілька місяців звільнили.

Далі він довго судився, і в 2021 році його поновили на посаді судді. Але, як пізніше з’ясувалося, не надовго. Після поновлення на посаді його кар’єра не складалася, можливо, через погані стосунки з славнозвісним головою на той момент окружного адмінсуду Києва паном Вовком.

Вовк не надавав йому повноваження суддівські, відповідно він суддею вважався, але свої професійні обов’язки не виконував. Тобто маленька зарплата капала, ти маєш приходити на роботу, відмічатися, якийсь час проводити в своєму кабінеті і повертатися назад. Він просив своїх колег перевести його в якийсь інший суд, але його ці прохання не задовільнили.

Аж раптом він став фігурантом розслідування НАБУ. Детективи з’ясували, що пан Олег Бачун провокував людей на дачу хабаря. Тобто він за версією слідства пропонував людині занести гроші в обмін на вирішення якогось питання.

Відповідно, не йому гроші, а якомусь іншому суді. На цьому його пов’язали і зараз він знаходиться під слідством. Більше того, до листопада 2025 року він під особистим зобов’язанням.

Кар’єра суді Бачуна завершилася 1 квітня 2025 року. Проте всі привілеї судді він залишає за собою. Тобто буде як мінімум отримувати пожиттєве утримання судді, що можна вважати пенсією, більше 100 тисяч гривень.

Будинок ексмитника

Наступний будинок розташований фактично в самому центрі Києва у Солом’янському районі. Продають його аж за 5 мільйонів доларів.

«Звичайно, ми спробували розгледіти цей будинок зблизька, але, я ж кажу, це закрита територія. Охорона запропонувала нам домовлятися з його власницею. Власницю звати нібито Аліна, принаймні, зі слів охорони. Але ми обійшли круги і, я вам скажу, місце цікаве, але є маленьке але зверху знаходиться висока гора. З цієї гори не те, що можна роздивитися, можна, наприклад, сміттям закидати цей будинок», — йдеться у матеріалі.

Будинок належить Шепіті Олегу Григоровичу. Це не публічна людина, це кум Тараса Козака. Того самого Козака, на якого Медведчук оформлював своє майно в Україні, коли потрапив під санкції. З початку 2000-х пан Шепіта при Козаку працював на львівській митниці.

Wей Шепіта постійно був в нього правою чи лівою рукою. На початку 2000-х, коли влада в Україні змінилася, Козака вигнали з львівської митниці. Тоді ця парочка переїжджає в Київ. І тут в біографії пана Шепіти з’являється, перше, він працює в «Укроборонпромі».

Він роздає різні інтерв’ю, як треба реформувати «Укроборонпром», як треба розпродавати українську зброю, як треба збільшувати прибутки. А потім, вже після того, як його звільнили з «Укроборонпрому», він стає заступником голови пенітенціарної служби України. Це та структура, яка відповідає за ув’язнених. Шепіта з’являється в кількох скандалах.

Журналісти пишуть, стверджують в своїх розслідуваннях, що пан Шепіта мав якесь відношення до безоплатної роботи зеків.

Будинок у заповідній зоні

Будинок в стилі Діснеївського замку, побудований в Голосіївському районі, в Національному заповіднику. Вартість 2,2 мільйони гривень. У триповерховому будинку встановлено ліфт. Теплі підлоги, кондиціонування. Встановлено електричний і твердопаливний котел.

Цей будинок побудований в природоохоронній зоні, фактично в заповіднику. І звичайна людина там ніколи в житті не могла б цей будинок звести. І цей будинок, до речі, з 2010 року є героєм різноманітних сюжетів.

Зокрема, в 2011 році відомий журналіст Михайло Ткач, він тоді працював на телеканалі «1+1» в програмі «Гроші», їздив знімати цей будинок.

Як з’ясувалося, що звів його скандальний екопрокурор Києва часів Віктора Януковича. Це людина, якій можна було робити все. Власне, по документам цей будинок належить його дружині Олені Гаєвій.

Він — Вадим Гаєвий. Дуже цікавий персонаж в українському прокурорському середовищі.

«Ми приїхали подивитися, роздивитися, як виглядає цей маєток зблизька І що цікаво, ми підходимо, паркани знесені, ще за часів Майдану їх прибрали, тому що це заповідник. В дому хтось живе, помітно, що йде дим з каміна, помітно, що на території стоять автомобілі. От я хотів подзвонити в двері, щоб хтось до нас вийшов, але цього дзвоника немає. Тільки розсувні ворота. Ворота розсуваються, до нас виїжджає недорогий легковий автомобіль, з нього виходять двоє. Дуже агресивно налаштована подружжя», — йдеться у сюжеті.

Жінка каже, що чоловік — це нібито військовий, він починає вимагати з нас якихось документів. Я йому показую журналістські посвідчення, він каже, що це бумажка, не маєте права, ми зараз вас тут закопаємо. Вони розуміють, що ми журналісти.

«Починається якась така сварка. Я запитую, ви власники цього будинку? Вони кажуть, що так, ми власники. Я кажу, ви придбали цей будинок. У Гаєвого — ні, тут ніколи не було Гаєвого. Коли придбали — не кажуть. Відповідно, ви бачите, будинок продається», — каже журналіст.

Чоловік у жовтому светрі, він був героєм ТСН ще в 2016 році. Звати його Євген Ясний. У 2016 році він на пішохідному переході на трасі Полтава-Київ він збиває на смерть дитину. Це була гучна справа, вона пройшла по всіх засобах масової інформації.

Спробував гальмувати, тобто летів кудись, збиває людину і йому дають вирок. А зараз я вам прочитаю цей вирок — до трьох років позбавлення волі без позбавлення права керування транспортним засобом. В силу статті 75 Кримінального кодексу України звільнити обвинуваченого від відбування призначеного покарання з випробуванням на іспитовий термін 2 роки.

Тобто людина, яка збила дитину на смерть, отримала три роки фактично умовно. Він жодного дня не провів у тюрмі, у якихось закладах. Його воля взагалі не була обмежена. Згідно з відкритими даними, він родич Гаєвого.

