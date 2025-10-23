Найдорожчий будинок у Львові: який вигляд має нерухомість за 3,5 млн доларів і хто його власник

Іван Гілета є власником елітного будинку у Львові / © ТСН

Реклама

У Львові продають розкішний маєток за три з половиною мільйони доларів. Загальна площа будинку 780 квадратних метрів, площа земельної ділянки понад 20 соток землі, територія величезна. Є місце для відпочинку, так і для розваг. У будинку — гараж на два авто. Додатково в гаражі є сауна.

Чи не головна родзинка цього палацу — це локація. Адже до центру Львова якихось 2 кілометри. Днями продажне відео цього маєтку «завірусилось» в інтернеті. Воно набрало тисячі лайків та сотні коментарів

Про це йдеться у матеріалі проєкту «Хапуга.UA».

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: А хто-хто продає НАЙДОРОЖЧИЙ БУДИНОК ЛЬВОВА? Податківець!

Кому належить елітна нерухомість у Львові

Львів і будинок за три з половиною мільйона доларів. Його адреса — вулиця В’ячеслава Липинського, 23. За даними системи «Юконтрол» тут зареєстрований ФОП на ім’я Горват Ніна Володимирівна. Основний вид її діяльності — оптова торгівля одягом і взуттям, чим вона займається 9 років. Ця жінка авжеж не є публічною особою, чого не скажеш про її зятя. Його звати — Іван Гілета.

Оголошення про продаж елітної нерухомості

Іван Гілета — людина не «з вулиці», а цілий полковник податкової міліції. Від 2015 по 2019 Гілета працював на керівних посадах у податкових службах Житомирщини, Івано-Франківщини та міста Львова.

Далі була робота на Львівській митниці — з 2019 по 2022, посада — заступник начальника митного поста Мостиська-залізничний.

Реклама

Зрештою, у 2023 пан Гілета повернеться у податкову. Він ненадовго займе посаду начальника відділу ліцензування торгівлі підакцизними товарами у Рівненській податковій

А вже зараз він у рідному Львові на посаді заступника начальника відділу технічної підтримки та електронного документообігу ГУ ДПС у Львівській області.

Зарплата — відповідна. За минулий рік Іван Гілета заробив майже 450 тисяч гривень у Рівненській податковій, та 114 тисяч — у Львівській. А ще цілих 187 тисяч пенсії, тобто 15 тисяч щомісяця. Чи вистачить їх хоча б на комуналку в цьому маєтку — велике питання. Але найцікавіше, що всі ці роки Іван Гілета чесно декларує палац у Львові

Його власниками були вже відома вам його теща — Ніна Горват та Тетяна Гілета, дружина податківця.

Реклама

Тетяна Гілета — також ФОП, займається роздрібною торгівлею і також 9 років, як і теща податківця.

Ми акцентуємо увагу про 9 років, тому що помістя Гілет у Львові було зведено у далекому 2006 році

В жовтні минулого року у маєтку за три з половиною мільйони зелених змінився власник: половиною будинку офіційно став володіти сам Іван Гілета, а інша частка залишилась за його тещею.

Причина такої зміни власника нам невідома. А сам податківець Іван Гілета чи то дійсно не мав змоги, чи просто не захотів розмовляти з журналістами.

Реклама

Будинок, який продають за 3, 5 млн доларів

Що відомо про родину доньки податківця

Зрештою, елітний маєток у серці Львова змусив нас дослідити не лише його власників та мешканців. Журналісти також вивчили і родичів податківця Івана Гілети. І знайшли дещо дуже цікаве

Ольга Парамуд — донька Івана Гілети, яка пішла по стопах батька і також працює в податковій, наразі у Львівській обласній. У декларації Ольги Парамуд дві квартири у Львові, машино-місце та земельна ділянка у місті Миколаїв, що біля Львова. Із автомобілів — «Мітсубіші Аутлендер» та Ауді А4 її чоловіка — Юрія

Юрій Парамуд, між іншим, теж держслужбовець. І працює не де-небудь, а на Львівській митниці.

«Ми не спроста розповідаємо про цей тандем, оскільки ця пара службовців — податківиця і митник, схоже, дещо приховують від НАЗК. Дещо дуже дороге. Це — автомобіль Ауді Q8. Ціна такого вживаного — в межах 60 тисяч доларів. Нове коштує і зовсім понад 100 тисяч. І саме на Q8, якої немає в декларації, може пересуватися Ольга Парамуд. За нашими даними в грудні минулого року вона викликала поліцію, оскільки їй здалося, що хтось пошкодив ручку її автомобіля. Тим самим, „її автомобілем“, була Audi Q8», — йдеться у розслідуванні.

Реклама

Судячи з фото і даних з поліції, здається, що Ольга Парамуд дійсно їздила, а може і досі їздить на розкішній Audi Q8, якої чомусь немає в її декларації

«Отже, що ми маємо у підсумку. Донька високопосадового львівського податківця — чиновниця Ольга Парамуд — відмітилась у дорожній події на дорожезній Audi Q8, якої взагалі немає у її декларації. А сам податківець — Іван Гілета — вляпався у скандал із „найдорожчим у Львові будинком“ — за три з половиною мільйони доларів, походження якого викликає багато питань. Чи знайдуть на них відповіді спеціалісти НАЗК та НАБУ? Ми звертаємось до цих антикорупційних органів із відповідними запитами і ще повернемось до Львова», — йдеться у розслідуванні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: А хто-хто продає НАЙДОРОЖЧИЙ БУДИНОК ЛЬВОВА? Податківець!