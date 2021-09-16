Найдовші собачі вуха та стрибки через власне волосся: як потрапити в Книгу рекордів Гіннеса

Найдовші собачі вуха та стрибки через власне волосся: як потрапити в Книгу рекордів Гіннеса

Одному рекордсменові цього року не довелося докладати жодних зусиль для свого досягнення.

У світ вийшло нове видання Книги рекордів Гіннеса, яка за кількістю проданих примірників може позмагатися з Біблією. Щоби потрапити до лав рекордсменів, одні докладають титанічних зусиль, а іншим достатньо просто бути такими, як їх створила природа.

Про нових рекордсменів йдеться в сюжеті ТСН.16:45.

Американець Сіон Кларк досягнув встановлення рекорду шляхом титанічних зусиль. Про це яскраво свідчать біцепси на його руках. Від народження у нього немає ніг, але він встановив світовий рекорд з бігу - 20-метрівку він пробіг на руках всього за 4,78 секунди.

Британська гімнастка Бет Лодж встановила одразу два спортивних рекорди - найшвидші перекидання вперед на 100 метрів та найбільша кількість сальто із віджиманнями за 30 секунд. “Коли була малою я читала Книгу рекордів і дивувалася тим речам, які могли робити люди. А тепер я одна з них. Це щось сюрреалістичне”, - зізналася рекордсменка.

25-річна Летиція Кай із Кот-д’Івуару експериментувала із зачіскою зі свого волосся, створюючи то ялинку, то роги і навіть навушники з волосся. До Книги рекордів Гіннеса вона потрапила за те, що упродовж 30 секунд здійснила 60 стрибків довкола скакалки, зробленої з власного волосся.

Одному ж рекордсменові не довелося докладати жодних зусиль, щоб встановити неперевершене досягнення. Собака породи каунхаунда на ім’я Лу від народження має найдовші вуха в світі: кожне - по 34 сантиметри.

Усі ці рекорди лише частинка з опублікованого в новому виданні Книги рекордів Гіннеса-2022.

До слова, цей збірник рекордів з’явився на світ після банальної суперечки далекого 1955 року. Тоді власник ірландської броварні з назвою "Гіннес" Гью Бівер посперечався з друзями-мисливцями, який птах найшвидший у Європі, і вирішив за власний кошт видати першу збірку рекордів.

Відтоді упродовж семи десятиліть у цьому довіднику збирають найекстраординарніші досягнення людства і незвичайні природні явища. І щоразу книга розходиться багатомільйонними тиражами.

Новини світу: вийшло нове видання Книги рекордів Гіннеса

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