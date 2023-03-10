Найдовший блекаут у Харкові: містяни без світла, тепла й опалення, а ще без надій на швидке відновлення хоча б чогось

По технічну воду люди ходять до колонок, а от по питну - шикуються в черги біля магазинів.

Частина Харкова другу добу без світла, в місті не курсує електротранспорт, чотириста сімдесят тисяч квартир без води й опалення. Ремонтні бригади працюють цілодобово, а люди гріються та заряджають ґаджети в “Пунктах незламності”, йдеться в ТСН.

Поки влада не дає жодних прогнозів щодо повного заживлення міста. Ремонтні роботи без упину йдуть вже другу добу, але на цю мить ще 470 тисяч квартир у Харкові без світла, води й опалення.

Вже другий день не працює електротранспорт. Підземка відкрита лише як укриття. Влада повідомляє, що напруги, аби запустити тролейбуси, трамваї та метро, поки недостатньо. Аби стабілізувати ситуацію в місті, пустили близько сотні додаткових автобусів.

По технічну воду люди ходять до колонок, а от по питну - шикуються в черги біля магазинів. “Вже другий день немає води. Ну нічого, все добре, викручуємося. Телефони, свічки, павербанки”, - кажуть місцеві.

Без упину працюють в місті і над відновленням тепла. 33 котельні підключили до генераторів, і це зігріло мешканців майже півтори тисячі будинків та ще 14-ти медзакладів. На цю мить опалення є лише у чверті харків’ян, тож знову популярними стали “Пункти незламності”. За цей час їх відвідали майже 12 тисяч людей.

Та навіть у суцільній темряві місто продовжує жити, вулиці гудуть генераторами. Працюють аптеки, магазини, кав’ярні. Це наразі найдовший блекаут у Харкові, але серед людей паніки немає, лише лють на ворога.

Нагадаємо, що місто поринуло в темряву напередодні, коли росіяни запустили по Харківщині 15 ракет і пошкодили об’єкти інфраструктури. В області енергетикам вдалося відновити живлення у 90% споживачів, а от у місті справи складніші.

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