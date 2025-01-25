“Найефективніші хлопці – це 18-25 років”: Віталій Кім висловився про зниження призовного віку

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловився про зниження призовного віку в Україні. За його словами, найефективніші хлопці віком 18-25 років.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua.

“Це не популярне рішення. Ще Залужний казав, що треба це робити. Насправді, найефективніші хлопці – це 18-25 років. Їх багато. Кальянщик мій був хлопцем, який завжди якийсь проблемний, пішов туди. Він вже не стріляв коробок там 20 з чимось, от руки в нього стоять і все, медалі нагороди в нього державні – красавчик. Просто тому що ти молодий сильний, швидко думаєш і маєш хист до технологій, то це безумовно ефективно”, – каже Віталій Кім.

Втім, він зауважив, що не знає, правильне це рішення, чи ні, адже не володіє даними, щоб зробити такий висновок.

“Я мислю відразу паралельно в двох площинах. Перша – це державна позиція, друга – це особиста. Що таке особиста, це коли в тебе є син, брат і таке інше. Я можу казати, в принципі, ну маю право, тому що мій молодший брат не призовного віку пішов в армію і зараз командир роти, сестра служить, всі знайомі служать. Я маю право казати свою думку… Але висновки не роблю, тому що це питання складне і важке”, – каже Віталій Кім.

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