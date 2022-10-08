Наєв вперше розповів подробиці успішної операції ЗСУ на Харківщині: "Вогневий мішок для окупантів"

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, як Збройні сили України зробили пастку для оукпантві у Харківській області.

На Ізюмському напрямку була застосована 1 і 20-та армії РФ, вони намагалися прорвати оборону ЗСУ, увійти до Донецької області і захопити Слов'янськ, потім – оточити наші угруповання у Луганській та Донецькій областях.

"Було прийняте рішення утворити вогневий "мішок" на Ізюмському напрямку і до цієї вогневої "кишені" противник намагався просунутися, наступати батальйонами, ротами, а потім, внаслідок нашого спротиву, він вже наступав зводами, відділеннями, групами піхоти, але його атаки так і не припинялися. Понад три місяці тривала ця оборона, противник під час проведення цієї наступальної операції втратив до 10 батальйонно-тактичних груп", - розповів Наєв.

Однак противнки, зрозумівши, що він не може там пройти, почав перекидати сили з Харківського напрямку на інші напрямки.

Коли ворожі сили вперше перетнули водну перешкоду – річку Сіверський Донець, і з'явилися у Білогорівці, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поставив чітке завдання – вибити противника з Білогорівки.

"За годину мені доповіли, що міст – знищено. Протягом п'яти діб окупанти намагалися продовжити своє форсування. Протягом чотирьох діб окупанти намагалися встановити переправи – вони були знищені. Противник зрозумів, що він не може там утриматись і почав відходити. Загалом за ці п’ять діб таких активних дій було знищено близько 100 одиниць ворожої техніки. Стало зрозуміло, що вони вже тим напрямком не підуть", - резюмував командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

Контрнаступ Збройних сил України

Харківський напрямок є стратегічно важливим для загальної ситуації на фронті. Через поразку там російська армія змушена перегруповувати свої війська та сили.

За словами десантники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України які звільняли Харківщину, окупанти, тікаючи, лишали своїх поранених побратимів і техніку, а одного свого пораненого навіть пристрелили.

ЗСУ також активно просуваються на Херсонищні. На початку жовтня воїни 129-ї бригади тероборони з Кривого Рогу звільнили Архангельске та Миролюбівку.

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