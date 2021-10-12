Найгучніші історії українських топкорупціонерів: у чому звинувачували та хто відзначився навіть за кордоном

Найгучніші історії українських топкорупціонерів: у чому звинувачували та хто відзначився навіть за кордоном

Практика українських судів свідчить: до топкорупціонерів часто застосовують запобіжний захід у вигляді застави. І мільярд - це не прецедент.

Фігурантів цих справ називають топкорупціонерами. Як правило, їм усім висували підозри в завданні державі збитків. Просто кожен робив це по-своєму. І, відповідно, застави для них визначали з шістьма, а то й більше, нулями. За цими судовими процесами стежила вся країна. Деколи звичайне обрання запобіжного заходу перетворювалося на справжнє шоу.

Про те, до кого в Україні намагалися застосувати найбільші застави, чи сплатили їх підозрювані та хто з українців відзначився навіть за кордоном - 12 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

"Якщо особа має на рахунках мільярди задекларованих гривень, то й суд, відповідно, буде відштовхуватися під час визначенні застави", - пояснює адвокат Андрій Шабельніков.

ЄВГЕН БАКУЛІН

Ексголова правління НАК "Нафтогаз України"

Підозра: організація великих розкрадань

Розмір застави: 1,5 млрд гривень

2014-го йому інкримінували розкрадання близько 4 мільярдів доларів із державного бюджету. Бакуліну призначили найбільшу в історії України заставу - 1,5 мільярда гривень. Але сплачувати її не довелося. Бо Печерський суд зменшив цю суму вп'ятнадцятеро. Бакулін сплатив 10 мільйонів і вийшов із СІЗО. Згодом справу проти нього і зовсім закрили.

РОМАН НАСІРОВ

Ексголова Державної фіскальної служби

Підозра: зловживання службовим становищем

Розмір застави: 100 млн гривень

У березні 2017-го детективи НАБУ вручили йому підозру в зловживанні службовим становищем. Збитки державі оцінили в два мільярди гривень. Затримання Насірова перетворилося на справжню драму. На свободу він вийшов за 100 мільйонів гривень. Заставу за нього сплатила дружина. Ця сума вважається найбільшою в історії України. Два роки тому Феміда вирішила обмежитися 36 мільйонами. Решту - повернули.

ГЕННАДІЙ ТРУХАНОВ

Міський голова Одеси

Підозра: участь у злочинній організації

Розмір застави: 30 млн гривень

Нині однією з інтриг є те, чи залишиться на волі мер Одеси Геннадій Труханов. Напередодні Вищий антикорупційний суд призначив йому заставу в розмірі 30 мільйонів гривень. Одеського очільника звинувачують в участі в злочинній організації. Він фігурує у справі про заволодіння земельними ділянками в Одесі. Труханов заявив, що таких грошей не має і подаватиме апеляцію.

ДМИТРО ФІРТАШ

Бізнесмен

Підозра: хабарництво та злочинна змова

Розмір застави: 125 млн євро

Практика застав існує в усьому світі. І тут рекорд теж за українцем. У березні 2014-го в Австрії затримали українського олігарха Дмитра Фірташа. Його підозрювали в багатомільйонних хабарях та організації злочинного угруповання. Вищий федеральний суд Відня визначив для нього заставу в розмірі 125 мільйонів євро. Заставу за Фірташа сплатив російський мільярдер. І ця сума стала найбільшою в історії світу.

Отже, чималі розміри застави суди визначають нерідко. Але поки що в жодній із цих справ досі немає обвинувальних вироків.

Новини України: найгучніші історії - хто і скільки сплачував застави за вихід із СІЗО

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