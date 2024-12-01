Найгучніші скандали тижня: Путін погрожує новими ударами, Сирський нарвався на хейт, в Україні – теракти

Кремль вже шукає нові цілі в Україні для атаки новітніми ракетами. Крім того, посилюються погрози про удари ядеркою. А ще в Кремлі видали новий “перл”. Тим часом головком ЗСУ Олександр Сирський став фігурантом скандалу.

Про найгучніші події тижня розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

Нова ракета по Дніпру

21 листопада Росія вперше завдала удару новою ракетою по Дніпру, яка на підльоті розпадається на 6 боєприпасів, а кожен з них ще на 6 суббоєприпасів.

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Путін розкрив, чим вдарили по Дніпру

Спершу лунали заяви, що це нова ракета росії, яка призначена для удару ядерною зброєю “Рубеж”, у якій замінили ядерну боєголовку на фугасну, інші - що це міжконтинентальна балістична ракета, треті - що це, мовляв, просто балістика. Врешті-решт, Путін виступив із заявою, так, з того самого кабінету, в якому оголошував про повномасштабну війну проти України, й заявив, що удар було здійснено “Орешником”. Мовляв, це новітня розробка, яку не зможе збити жодна ППО світу, а бити будуть ще.

А вже за кілька днів Путін виходить знову в ефір і заявляє, що удари будуть знову – цілі в Україні вже шукають. Окрім того, "фюрер" цинічно наголосив, що нібито дії Москви щодо атак на Україну викликані провокаціями Києва. Зокрема, висловився диктатор Росії, ударами вглиб його країни.

Президент Росії Володимир Путін / Фото: Associated Press

Путін погрожує новими ударами по Україні

Цікаво й те, що Путін в своєму стилі сказав: що расєя воює з НАТО, і нічо, що на території України, і удари приходяться по українських містах. Діду 70 з гаком, що тут казати. Але для переконливості своїх намірів, кремлівський дід заявив, що РФ виробляє в десять разів більше ракет, ніж усі країни НАТО разом узяті і Росія ще планує на 25-30% наростити виробництво наступного року. Він додав, що у Росії можуть з'явитися нові ракетні комплекси.

Мовляв, "клієнт може бути незадоволений".

"В России есть еще несколько готовых к применению систем, подобных "Орешнику". Словом, ось так Путін нібито образився, що по ерефії почали бити далекобійною зброю, і ні, його не турбує, що це відповідь за смерті українців, для нього це пряме залучення НАТО до конфлікту. Російські “Орешники” стали головним пунктом у погрозах Путіна. Так і на саміті ОДКБ він заявив, що Росія розпочала серійне виробництво цих ракет. За словами російського диктатора, зараз у них є ще кілька готових до застосування систем, подібних до "Орешника".

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Нові удари – вже скоро?

Тож плюс до цього всього, Путін заявив, що удари далекобійної зброєю будуть у відповідь крити “Орешниками” і так далі. Очільник Кремля пригрозив, що у разі масованого застосування "Орешника" потужність удару буде порівняна з ядерною зброєю і наголосив, що Генштаб РФ та Мінубивств вже підбирають цілі для ураження цими ракетами на території України. Та крім усього цього, Путін пофантазував, що найближчими роками в РФ з'являться нові гіперзвукові системи, які за своїми характеристиками знову будуть “аналогов нєт”. Та на фоні цих заяв посилилися і розмови про ядерку.

Майор ЗСУ, дипломат, колишній міністр інфраструктури України, політик Володимир Омелян розповів, що країна-агресорка Росія може завдати чергового ракетного удару по Україні, однак ядерний удар малоймовірний. За словами дипломата, міжнародна спільнота, зокрема й Китай, категорично проти такого сценарію.

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Ядерка теж може бути?

В свою чергу, військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов припускає, що Путін може вдарити ядерною зброєю по Україні. Жданов підкреслив, що в Кремлі дуже розчаровані результатами останнього масованого ракетного удару по Україні, "тому що блекаут не настав". Експерт говорить про те, що за даними деяких російських джерел, запаси ракет Росії дають їй змогу здійснити ще 3-4 масовані удари, не більше того. Жданов попередив, що у Росії залишається лише один варіант – застосування тактичної ядерної зброї.

Та що цікаво: після перемоги Дональда Трампа західна преса знову занепокоїлася: чи не думає Україна над створенням ядерної бомби? The Times припускало, що українська атомна бомба могла б бути зроблена з плутонію досить швидко, і була б схожа на американську бомбу “Товстун”, яку в 1945 році скинули на японське місто Нагасакі. І це далеко не вперше, коли західні медіа наввипередки пишуть, що Україна задумалася над створенням своєї ядерки. І пас їм дав сам Володимир Зеленський, коли під час саміту лідерів Євросоюзу в Брюсселі 17 жовтня, переповів свою розмову з Трампом, де йшлося про ядерну зброю.

Путін погрожує новими ударами по Україні / Фото: ТСН.ua

Заяви західних ЗМІ

Після цього німецьке видання BILD повідомило, що нібито влада України дійсно серйозно розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї. Видання посилається на заяву неназваного високопоставленого українського чиновника, за словами якого, Україна не змириться з другим наступом російських військ на Київ, і в цьому разі буде відновлено український ядерний арсенал, від якого країна добровільно відмовилася в 1990-ті під час підписання Будапештського меморандуму.

Заява МЗС України

Згодом Міністерство закордонних справ України офіційно спростовувало "інсинуації неназваних джерел" у виданні BILD щодо нібито планів України з розробки зброї масового знищення. Речник МЗС Георгій Тихий нагадав, що Україна була і залишається відданою учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, до якого вона доєдналася у 1994 році, відмовившись від третього за потужністю у світі військового ядерного потенціалу.

Росіян порвало!

І можна вічно дивитися на три речі: як тече вода, як горить вогонь і як розриває рашистів. Завжди смішно спостерігати за тим, як у когось на болотах підгорає. А саме це сталося після розмов і публікацій у західних ЗМІ про нібито створення Україною ядерної зброї чи передачі її нашій державі. Й хоча Подоляк зробив низку заяв, що це малоймовірний сценарій, на Росії зчинився ґвалт. Зокрема, експрезидент РФ та член Радбезу Дмитро Медведєв обізвав чинного президента США Джо Байдена через загрозу появи ядерної зброї в Україні. Він пригрозив "конфліктом" та застосуванням російської "ядерки". Публікація Медведєва з'явилась зранку 26 листопада.

Медведєв обмовився / Фото: Associated Press

Медведєв обмовився

Медведєв визнав, що РФ – "найбільша ядерна країна світу" – напала на без'ядерну Україну, і назвав зміну такого статусу "абсурдом". Абсурд - це існування Росії, але менше з тим. Член російського Радбезу пригрозив, що "буде ядерний конфлікт", якщо лунатимуть загрози передачі зброї. Також він пояснив, що Кремль готовий застосувати пункту 19 оборонної доктрини РФ, якщо "ядерка" все ж опиниться в Україні. Не стулив рота і говорящій рот путіна пєсков. Він заявив, що Росії вкрай негативно ставляться до повідомлення газети New York Times про те, що деякі американські чиновники нібито пропонують повернути Україні ядерну зброю.

Які шанси, що Росія вгатить ядеркою?

Втім, попри усі погрози, більшість експертів прогнозує, що ядерний удар Росії малоймовірний. Але, любі друзі, якщо ви хотіли спокійного життя, ви народилися не в той час. Але ми українці, тому тримаємося, підтримуємо Збройні Сили і пам’ятайте, що треба насолоджуватися кожним днем і кожною дрібничкою. Будемо сподіватися, що ми саме те покоління, яке бахне келих ігристого під час прямої трансляції похорону путіна. Але поки ми цього чекаємо, треба бути уважними, бо в Україні побільшало агентів рф, вербують вже навіть школярів. За останній місяць зрадники вчинили уже кілька терактів, вони намагаються підірвати українських силовиків. Зокрема, один із терактів стався 20 листопада у Житомирі, хоча стало відомо про нього лише днями. Там агенти дистанційно підірвали вибухівку просто на вході до місцевого райвідділу поліції, постраждав один правоохоронець.

Зловмисників вже покрутили, виявилося, що серед них є школярі, кожен учасник групи мав окреме завдання.

Підриви поліцейських і військових

Втім, це далеко не перший вИпадок, коли агенти РФ намагаються підірвати силовиків, й, на жаль, вже є летальні випадки. Напередодні у поліції розповіли, як чоловік замаскувавшись під жінку, яка нібито постраждала від домашнього насилля, намагався підірвати екіпаж поліції просто у квартирі в центрі Києва. “Допоможіть, будь ласка, він мене побив”. Так сказала жінка, зателефонувавши на гарячу лінію поліції. Вона заявила, що її побив хлопець й через страх розправи вона зачинилась у ванній кімнаті, а двері до квартири залишила відчиненими, щоб копи могли безперешкодно зайти.

Готувався заздалегідь і все знімав на камери

Підрив поліцейських зловмисник сподівався зазняти на камери, які розпихав по квартирі разом із вибухівкою. Йому потрібні були докази для куратора, бо він - агент РФ. На відео видно, що правоохоронці встигли зробити крок всередину, але почули спрацювання чеки гранати і встигли зачинити двері до вибуху.

Зняв для підриву квартиру в центрі Києва

Зловмисник заздалегідь винайняв квартиру у Печерському районі Києва, а дзвінок на 102 жіночим голосом був фейком, щоб заманити у пастку поліцейських. Підрівника поліція та СБУ вже затримали, це 43-річний мешканець Київщини, який вже 6 разів відсидів за розбій, крадіжки та втечу з в’язниці. Цього разу його завербувала російська спецлужба, але тепер до в’язниці він повернеться ще років на 12. Інший підрив стався у Дніпровському районі Києва.

Загинув військовий

Караульний військовослужбовець обходив територію і помітив пакет, що лежав біля автомобіля. Коли він нахилився до нього, спрацював вибуховий пристрій, який активували дистанційно. Поруч на дереві була прикріплена камера, що вела трансляцію. Активація вибухівки здійснювалася через SIM-карту мобільного оператора, аналогічним способом передавалося й відео з камери, яка транслювала все в реальному часі. Після того як чоловік взяв її в руки, вона здетонувала. Від отриманих тілесних ушкоджень військовий загинув на місці.

Підрив біля адміністрації

Ще один випадок трапився всередині листопада, тоді біля адміністративної будівлі у Дарницькому районі Києва вибухнув невідомий предмет. На щастя, минулося без потерпілих, згодом вибухотехніки встановили, що знову дистанційно спрацювала вибухівка, яка була начинена цвяхами та шурупами. Під час розслідування поліція Києва разом із СБУ встановили, що до цього теракту причетний 17-річний хлопець з Одеської області.

Скандал в армії

І поки правоохоронці виловлють малолітніх і не тільки агентів, які просто продалися за російські рублі, цього тижня не оминулося і без скандалу в армії. В центрі уваги знову опинився головком ЗСУ Сирський. 24 листопада він зустрівся з військовими експертами та цивільними блогерами, які висвітлюють військові теми.

Зокрема, там були Сергій Кузан, Мирослав Гай, Кирило Сазонов, Тарас Березовець, Олександр Мусієнко, Денис Попович та інші, мовляв, привернення цими експертами і блогерами уваги до актуальних проблем у Силах оборони допомагає швидко реагувати та шукати відповідні шляхи вирішення. Й зазначив, що вони відверто обговорили ситуацію на фронті. Детально зупинилися на питаннях необхідності реформування Збройних Сил, створення нових бригад, заміни комбригів та багатьох інших питаннях, які хвилюють суспільство. Ба більше, головком запевнив, що подібні зустрічі відбуватимуться і надалі. Втім, ця новина здійняла шквал критики, одні дорікнули, мовляв, чому на зустрічі не було Сергія Стерненка, Юрія Бутусова, Яніни Соколової та інших. А ось інші звернули увагу на більш цікавий момент – чому головнокомандувач ЗСУ обговорює ситуацію на фронті та реформування Збройних Сил із блогерами. Логічно? Логічно.

Ну й власне найбільше обурилися зустріччю головкома з блогерами військові. Серед них - начальник штабу 12-ї бригади Національної гвардії "Азов" Богдан Кротевич. Військовий порівняв головкома із начальником Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим.

До слів побратима доєднався і боєць Дмитро Андрющенко із позивним "Дипломат". За його словами, про Армію і її потреби - говорити треба з військовими, а не блогерами.

А командир підрозділу ГУР «Химера» Олександр Капшин у своєму телеграмі дорікнув головкому, що вільний час він міг присвятити, до прикладу, поїзді на фронт.

Головнокомандувач ЗСУ Сирський з військовими блогерами

Зустріч з блогерами VS ситуація на фронті

І це у той час, коли новини з фронту відверто викликають відчай в українців, а тим більше у воїнів, які 24/7 захищають країну. А тепер уважно: 24 листопада головком зустрічається з блогерами, 25 листопада - з закордонними журналістами, а у той же час в зведенні генштабу за 25 листопада йдеться про те, що ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, атакує наші позиції. І знову ж попри все це, 24 листопада головком зустрічається з блогерами. А наступного дня - 25 листопада - із українськими та закордонними журналістами. І все це обурення зустрічами головкома нібито і виправдане. Однак, не можна не нагадати, що 12 листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вже проводив зустріч із блогерами.

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Тоді прийшов і Сергій Стерненко, який раніше звинувачував його в причетності до оголошення себе в розшук через критику на адресу командування. Крім Стерненка, із Сирським зустрілися волонтер Ігор Лаченков, засновниця благодійного фонду Dignitas Любов Шипович, а також правозахисниця і співзасновниця громадської організації «Принцип» Любов Галан. Але тоді палких дискусій у соцмережах не було. Більшість коментарів - подяка головкому за цю зустріч.

Нагадаємо, нардепка Мар'яна Безугла вчергове розкритикувала нові призначення в ЗСУ. Вона прокоментувала призначення Драпатого і Паліси в Києві.

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