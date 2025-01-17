Найгучніші скандали в армії: бойові виплати дружинам, приватні будинки і побори з воїнів

Мільйони доплат за бойові, яких не існувало. Мільйони грн власним дружинам, будівництво приватних будинків з використанням військових, імітація військової служби та схеми поборів з бійців, які платили шалені кошти, щоб не проходити службу та не брати участь у бойових діях. Про найгучніші корупційні скандали в армії – в ексклюзиві TSN.ua.

Мільйони грн військовим, які не були на бойових

Командир із Черкащини підозрюється в тому, що без підстави нарахував майже 6 мільйонів грн доплати 91 військовослужбовцю. Багатомільйонні винагороди йшли підлеглим, які не брали безпосередню участь у бойових діях.

За даними ДБР, командир не виконував свої обов'язки та не перевірив, чи дійсно ці виплати були обґрунтованими. Через це держава зазнала збитків на майже 6 мільйонів грн. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. Зараз вживають заходів, щоб повернути кошти державі.

Окрім того, ДБР повідомило про підозру начальнику штабу на Миколаївщині, який допустив безпідставне нарахування бойових виплат військовим, які не брали участі у бойових діях. У червні 2024 року посадовець доручив займатись нарахуванням виплат підлеглому без достатнього фахового досвіду. І він оформив побратимам винагороду, яка призначається лише у разі безпосередньої участі у бойових діях. Начальник штабу не перевірив дії підлеглого і затвердив документи на виплати. Через це держава втратила понад 4,3 мільйона грн.

"Бойові" для дружини комбрига

ДБР викрило екскомбрига однієї з бригад ТРО, який забезпечив підвищені виплати власній дружині за фіктивну участь у бойових діях на суму понад 922 тисячі грн додаткової винагороди. Чоловік влаштував свою дружину на роботу в бригаду, яку очолював, на посаду стрільця, щоб організувати їй підвищені виплати. Аби формально дотриматися закону, подружжя навіть розлучилося, проте перебувало у родинних відносинах. Згодом комбриг залучив до оборудки двох підлеглих – командирів підпорядкованих йому підрозділів. Вони складали неправдиві документи про нібито участь жінки в бойових діях на лінії зіткнення. Таким чином вона незаконно отримала майже мільйон грн додаткової винагороди.Весь цей час вона несла службу поряд із чоловіком та займалася конярством на спеціальній фермі. Жінка навіть встигла провести два тижні у Польщі, самовільно покинувши військову частину. Колишньому командиру бригади, його дружині та двом його підлеглим повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Крім цього, чоловіки та ще один підлеглий комбрига підозрюються у службовому підробленні, а жінка – у самовільному залишенні військової частини.

"Бойова медсестра", яка з дому отримала мільйон

Нагадаємо, що в листопаді 2024 року ДБР також викрило полковника медслужби, який допоміг дружині отримати майже мільйон грн. Полковник медичної служби та військовослужбовець оформлював бойові виплати медичній сестрі, яка залишилася вдома.

Полковник домовився з командиром медичної роти та у липні 2023 року "працевлаштував" свою дружину на службу до підрозділу. Жінка жодного разу не з’являлася на місце дислокації підрозділу, але на підставі фіктивних документів щомісячно отримувала бойові виплати. Таким чином за 8 місяців нібито служби вона незаконно отримала майже 1 млн грн.

Будівництво маєтку та імітація служби

За матеріалами ДБР також судитимуть екскомандира ТРО "Південь", який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок. Вони понад рік будували дім, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій. Крім того, на Житомирщині судитимуть експодатківця, який отримував зарплату, імітуючи службу у добровольчому батальйоні. Екскерівник одного з управлінь Державної податкової служби Житомирської області ще у червні 2022 року повідомив керівництву, що нібито уклав контракт. Отримавши необхідні папери, чоловіка відпустили на захист країни із збереженням середньомісячної заробітної плати. Але на службу чиновник не прибув, а натомість весь цей час перебував удома. Таким чином майже за два роки такої "служби" чоловік зміг незаконно отримати 700 тис. грн зарплати в податковій.

Схеми поборів з бійців

Окрім того, повідомлено про підозру заступнику командира 110-ї окремої механізованої бригади, який створив схеми поборів з бійців, що ухилялися від служби. З січня 2024 року заступник командира організував механізм отримання грошей від військовослужбовців, які не бажали проходити службу. За половину зарплати такі особи могли не з’являтися на службу. При цьому, деяким із них періодично навіть оформлювали бойові виплати. Слідству відомо щонайменше про чотирьох осіб, які регулярно користувалися такою схемою. Збитки державі, спричинені неправомірно виплаченою зарплатою тільки цим бійцям, становлять понад 2,2 млн грн. Однак кількість учасників схеми може сягати десятків осіб. Протиправну діяльність заступника командира викрив його підлеглий – він забрав у фігуранта сумку із 1,5 млн грн і передав її правоохоронцям. Щоб помститися, заступник командира бригади спробував шантажувати підлеглого та подав документи про те, що він нібито самовільно залишив військову частину зі зброєю. 27 грудня 2024 року працівники ДБР провели низку обшуків за місцем проживання підозрюваного та його родини. У ході слідчих дій вилучено автомат, який фігурував у справі проти підлеглого, а також кошти в різній валюті на загальну суму понад 5 млн грн. Слідство також перевіряє причетність заступника командира до розкрадання в бригаді харчів та іншого майна.

Погрози за "несплату" відправити на "бойові"

Офіс Генпрокурора також повідомляє, що в Одесі командира військової частини підозрюють в організації схеми вимагання грошей від підлеглих військовослужбовців. Зокрема, він оголосив щомісячний збір у сумі 30% від отримання додаткової грошової виплати за виконання бойових завдань нібито для забезпечення функціонування військової частини, ремонтування техніки, тощо. Незгодним із такими умовами підозрюваний систематично погрожував відправленням до військових частин, які беруть безпосередню участь у бойових діях. Силовики задокументувати факт отримання командиром вигоди на загальну суму понад 400 тисяч грн.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СКАНДАЛИ В АРМІЇ! Хто платив "бойові" власним дружинам, хто будував хороми і брав побори з бійців?!

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