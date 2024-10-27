Найгучніші скандали з ТЦК і МСЕК: хто наживається на війні — огляд

Корупційні схеми під час війни зафіксовано майже у всіх регіонах.

Лікарі МСЕК, які купаються у грошах, мажори з ТЦК, що мають автопарки елітних авто, та прокурори-інваліди із захмарними пенсіями. Корупція під час війни вражає. І все це майже у кожному регіоні України.

Про всі найгучніші скандали із незаконним збагаченням представників ТЦК та МСЕК розповіла Вікторія Панченко в ексклюзивному огляді TSN.UA.

Махінатори з Голосіївського РТЦК

Вдома у голови ВЛК Голосіївського РТЦК міста Києва працівники ДБР знайшли 300 000 доларів. Сумарно у двох посадовців Голосіївського ТЦК та голови ВЛК, вилучили понад 1,2 млн доларів США та 45 тисяч євро готівкою. Вилучено 11 автомобілів преміумкласу вартістю понад 100 тисяч доларів кожний.

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За даними слідства, працівники РТЦК разом з головою військово-лікарської комісії створили злочинну групу, що надавала "послуги" чоловікам, які не мали бажання проходити військову службу.

Під час обшуків у фігурантів було вилучено документи та записи, які можуть свідчити про факти незаконного зняття з військового обліку та ухилення від мобілізації тисяч військовозобов’язаних. Як виявилось, 40% тих, хто проходив комісію у Голосіївському районі Києва у 2023 році — непридатні.

Фігурантам повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, поєднаної з вимаганням. Суд просять обрати їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Повідомляється, що паралельно в цьому ж військкоматі виявили ще двох працівників, які вносили до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів фальшиві дані, які дозволяли ухилятись від військової служби та виїхати за кордон.

Хмельницька “королева” із МСЕК

Правоохоронці викрили на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу, яку називають “королевою, якій можна все”, та її сина. У родини знайшли лише готівкою майже $6 млн у різних валютах.

Також у посадовиці в робочому кабінеті було виявлено $100 000, а ще низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у жінки знайшли понад $5 млн, €300 000, понад ₴5 млн, брендові прикраси тощо. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти.

Ба більше, родині топчиновників належать чималі статки, елітна нерухомість і не тільки в Україні, з десяток автівок, ресторан і мільйони доларів на закордонних рахунках.

Пізніше Тетяні Крупі обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави розміром 500 млн грн. ДБР вивчає списки ухилянтів, знайдені у медикині. У документах зокрема зазначені прізвища та фіктивні діагнози. Якщо діагноз "куплений" з метою ухилення від військової служби, то чоловікам загрожуватиме від 3-х до 5-ти років.

Прокурори з інвалідністю

Понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором оформили інвалідність. Ймовірно, їм це вдалося зробити через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК, яку раніше викрили на незаконному збагаченні.

Український журналіст Юрій Бутусов стверджує, що правоохоронці Хмельницької області знали про масштаби правопорушень, адже могли бути "співучасниками корупційних схем". А виявити зв'язки Крупи дозволило вивчення декларацій хмельницьких правоохоронців.

За словами журналіста, суть схеми полягає в наступному: чоловік, дружина якого має групу інвалідності, оформлює собі догляд, і таким чином автоматично виключається з числа придатних до мобілізації. Проте і самі прокурори не цуралися оформлювати собі інвалідність.

До речі, прізвища прокурорів-інвалідів Бутусов також оприлюднив. З усього керівництва Хмельницької обласної прокуратури та її структурних підрозділів пенсію у Крупи не оформив тільки один прокурор – Олександр Гончар, керівник Кам’янець-Подільської окружної прокуратури.

Сотні тисяч доларів і російський паспорт

Естафету викриття лікарів на корупційних схемах та незаконному збагачені прийняв Миколаїв. У тамтешньої керівниці МСЕК СБУ під час обшуків виявила понад 450 тисяч доларів США. Але вишенькою на торті виявився російський паспорт її сина.

СБУ також з’ясувала, що посадовиця протягом 2015-2023 років зазначала у своїх деклараціях лише офіційні прибутки на загальну суму трохи більше як 2 млн гривень. Щоб приховати нелегальні доходи, вона оформила на свого сина три незадекларовані квартири.

Ба більше, у 2023 році керівниця оформила собі та сину 2-гу групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг та соціальних виплат.

Наразі вирішують питання щодо повідомлення керівниці Миколаївської МСЕК про підозру. Слідчі встановлюють всі обставини злочину.

Статки на підроблені висновків МРТ

У Житомирі теж не обійшлось без лікарів-корупціонерів. Поліція вилучила майже 4,5 млн гривень у лікарки одного з медцентрів міста.

Жінка допомагала за винагороду отримати фіктивну групу інвалідності. 56-річна лікарка одного з діагностичних центрів видавала підроблені висновки МРТ. Під час обшуків в її помешканні вилучили 80 тисяч доларів, понад 23 тисячі євро, а також цифрові носії з ймовірними доказами злочину.

“Правоохоронці ГУ Національної поліції в Житомирській області продовжують розслідування діяльності групи медиків, які допомагали військовозобов’язаним отримувати фіктивні групи інвалідності”, - повідомили у поліції.

У разі доведення вини лікарці загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Стало відомо, що йдеться про лікарку медцентру "Експерт". Керівник медичного закладу Віталій Смірнов інформацію про обшуки підтвердив, але сказав, що ані лікарка, ані медичний заклад не причетні до протиправних дій.

Списували чоловіків з військового обліку

На Харківщині також викрили корупційну схему заробітку на ухилянтах. 13 медпрацівників за прайс від 2 до 5 тисяч доларів списали понад 400 чоловіків з військового обліку.

Правоохоронці виявили цілу мережу на чолі з головою однієї з міжрайонних МСЕК міста. Один із підозрюваних - за сумісництвом ще й депутат міськради області. Під час обшуків вилучили понад пів мільйона доларів США, майже 80 тисяч євро, понад 1 млн грн та навіть російські рублі.

Пенсіонерка-мільйонерка

У Львові поліція затримала 71-річну лікарку на хабарі у 3 тисячі доларів. Під час обшуку у неї виявили готівки на понад 2 мільйони в гривневому еквіваленті.

За даними слідства, лікарка-алергологиня, завідуюча відділенням Першої міської лікарні імені Князя Лева вимагала у чоловіка призовного віку 3000 доларів за "вирішення питання" про присвоєння йому ІІІ групи інвалідності. За цю суму лікарка мала вплинути на посадовців обласної МСЕК, аби ті ухвалили потрібне "клієнту" рішення.

Вирішується питання щодо повідомлення лікарці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 (зловживання впливом) ККУ. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших учасників злочинної схеми.

“Відмазували” від призову

У Вінниці офіцер ТЦК з поплічниками “відмазував” чоловіків від призову. Правоохоронці провели обшуки у Вінницькому об’єднаному МТЦК та СП та за місцем проживання учасників злочинної групи. Було виявлено та вилучено записи із «чорною бухгалтерією», списки військовозобов'язаних чоловіків, підроблені медичні довідки, а також гроші у різній валюті на загальну суму понад 300 тисяч грн.

Головним у цій злочинній організації виявився офіцер Вінницького відділення призову ТЦК. До його банди входили ще двоє членів військово-лікарської комісії – травматолог та хірург. Офіцер підшуковував охочих уникнути призову та отримував гроші від клієнтів. Схема – банальна, але дієва та прибуткова. З одного клієнта ділки отримували по чотири тисячі доларів. За ці гроші клієнтам вигадували діагнози та готували відповідні документи. Така схема дозволяла не лише визнавати «клієнтів» непридатними для військової служби, а й виїжджати за кордон.

Додаткові гроші головний ділок заробляв ще й тим, що виключав замовників з електронної системи обліку чоловіків, яким видана повістка і які зобов’язані з’явитися у ТЦК для проходження медкомісії. Така послуга коштувала для клієнтів ще 1,5 тисячі доларів. Цікаво, що офіційного доступу до цієї системи офіцер не мав.

Незаконний бізнес успішно процвітав від липня 2023 до вересня 2023 року. Потім ділків викрили правоохоронці. Наразі службовці відсторонені від займаних посад. Всім фігурантам загрожує до 9 років позбавлення волі.

"Солодкі" мільйони

Під час обшуків у колишнього керівника Чернігівської обласної військово-лікарської комісії виявили майже 1 мільйон доларів США та понад 22 тисячі євро.

За гроші експосадовець обіцяв військовозобов’язаним зняття з військового обліку на підставі підроблених довідок щодо непридатності до служби за станом здоров’я. У подальшому ухилянти використовували ці документи для незаконного виїзду за межі України.

Співробітники спецслужби затримали підозрюваного у власному помешканні після одержання ним нового хабаря. Багатій точно не довіряв банківським установам, адже купюри були заховані у коробки з-під цукерок і побутових пристроїв.

Під час обшуків у колишнього очільника ВЛК Чернігівщини, вилучено також документацію на декілька квартир і земельних ділянок, на які СБУ вже ініціювала накладення арешту.

“Погоріли” на підробці документів

У Вінниці також викрили “нечистих на руку” представників ВЛК. “Погоріли” посадовці на підробці документів.

СБУ затримала двох чоловіків, які продавали фіктивні довідки про погане здоров’я. У подальшому підробку використовували для списання з військового обліку та незаконного виїзду за межі України. Організатора ж цієї схеми затримали ще влітку 2023-го. Ним виявився чиновник місцевого лікувально-діагностичного центру.

Лікарі-мільйонери

Також у Вінниці правоохоронці викрили ще одного лікаря-мільйонера. Журналісти Oboz.ua проаналізували декларації родини Віктора Власюка – лікаря-терапевта МСЕК. Як виявилося, чоловік разом зі своєю дружиною-пенсіонеркою володіє трьома Теслами. Крім того, у родини ще є трішки нерухомості, а саме – 13 квартир.

Найдорожчі з апартаментів офіційно оформлені на дружину Власюка, пенсіонерку Оксану Бланар. Це шестикімнатна квартира в центрі столиці, на вул. Інститутській. Загальна площа шестикімнатної квартири становить 260 кв. м, а вартість одного квадратного метра у такому помешканні — близько 3 тис. доларів за квадрат.

За інформацією ЗМІ, син лікаря вінницької МСЕК Віктора Власюка – Владислав Вікторович Власюк працює радником президента Володимира Зеленського з санкційної політики.

Крім того, родина лікаря має спільний бізнес з його начальницею – очільницею МСЕК Юлією Даниленко. В свою чергу, Даниленко задекларувала зарплату в розмірі 221 тисячу грн за весь 2023 рік, купу нерухомості, зокрема, будинок площею 196,7 квадрати - це велика двоповерхова будівля з червоної цегли, на даху якої розміщені сонячні панелі.

Чоловік Даниленко – директор із забезпечення діяльності АТ "Вінницяобленерго". Окрім великого будинку, у Даниленко також є у власності квартира у Вінниці площею 49 квадратів і 104 квадрати комерційної нерухомості.

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Чоловік володіє квартирами площами 57,7 та 70,4 квадрата в одній із Вінницьких новобудов. А також квартирою площею 48,1 кв. м в іншій багатоповерхівці. Крім того, родина задекларувала 25 земельних ділянок.

В автопарку енергетика та лікарки – Tesla Model3, Mitsubishi Pajero та Mitsubishi Outlander. У декларації вказано, що Tesla жінка придбала всього за 58,4 тис. грн чотири роки тому. Тобто на момент купівлі фактично новий автомобіль обійшовся всього у 2,1 тисячу доларів. І це при тому, що зараз (уже чотирирічний) такий автомобіль коштує близько 20 тисяч доларів.

Як виявилося, Власюк – теж не простий лікар. Колись він був "головною людиною" в медзакладі, з 2002-го до 2014-го він очолював МСЕК, тобто Даниленко – його наступниця.

Віктор Васильович уже досяг пенсійного віку та обіймає посаду терапевта. Крім лікарської справи, разом із Даниленко Власюк отримує дохід від генерації струму. Його зарплата у МСЕК – майже 17 тисяч грн на місяць. Тобто за рік він заробив на основній роботі 200 тисяч грн. Але за рахунок свого партнерства з Даниленко лише офіційно додатково отримав від енергокомпанії понад 1 млн грн. Ще 990 тис. – від підприємницької діяльності.

У ТОВ "Сонячні фермери" офіційно працевлаштована і його дружина-пенсіонерка. Торік вона заробила від енергокомпанії 541 тисяч грн, 83 тисячі від ТОВ і ще 840 тисяч – від підприємницької діяльності. Але навіть такі доходи не можуть пояснити такої кількості елітної нерухомості.

Брав хабарі за "бронь"

Де ВЛК, там і ТЦК. І, на жаль, знову присутня корупційна складова.

На Полтавщині викрито очільника районного військкомату, який вимагав гроші у керівників підприємств, зокрема місцевих агрокомпаній. За хабарі він обіцяв “відмазати” від призову їхніх підлеглих як працівників критичної інфраструктури.

Зеленський розлютився

Через гучні скандали президент Зеленський терміново призначив засідання Ради нацбезпеки і оборони. Він вимагав реакції правоохоронців на ситуацію з медико-соціальними експертними комісіями та оформленням фальшивої інвалідності, зокрема прокурорами.

На засіданні РНБО було ухвалене рішення з проведення повного аудиту пенсій та інших нарахувань посадовців, які могли "організувати" собі інвалідність.

Голова СБУ повідомив, що з корупцією у МСЕК вони борються давно і від початку 2024 року підозри отримали 64 посадовці цих комісій, дев’ятьох осіб вже засуджено. До того ж скасовано понад 4 тисячі фіктивних висновків про інвалідність.

МСЕК кінець?

Президент Зеленський видав указ, згідно з яким до 31 грудня 2024 року в Україні мають бути ліквідовані всі медико-соціальні експертні комісії.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що вже почалися перші звільнення топчиновників.

Водночас він заявив, що не має наміру подавати у відставку через ситуацію навколо роботи медико-соціальних експертних комісій. На запитання журналістів, чи відчуває він політичну відповідальність за скандали у цих комісіях міністр вказав, що “його немає у вертикалі МСЕК”, він не призначає та не звільняє очільників комісій, а МОЗ є регулятором.

А от генпрокурор Андрій Костін на тлі скандалів з фальшивими інвалідностями в прокуратурах таки йде у відставку. Це підтвердили в Офісі генпрокурора.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ТОП СКАНДАЛІВ З ТЦК І МСЕК: ХТО ЖИРУЄ ПІД ЧАС ВІЙНИ І "КУПАЄТЬСЯ" В ГРОШАХ"

Нагадаємо, від початку 2024 року Служба безпеки України відкрила 14 кримінальних проваджень стосовно протиправних дій співробітників військово-лікарських комісій (ВЛК).

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