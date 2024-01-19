Найгучніший скандал із крадіжкою коштів у ЗСУ: син Гринкевича безслідно зник, наречена його кинула, а татко в СІЗО

Наймасштабніший скандал із крадіжкою коштів у ЗСУ набирає обертів. Доки крадій-татко у СІЗО, син, який теж замішаний в оборудках, “змився”. Тим часом про розкішне життя сімейки вилазять все нові подробиці. Гринкевича-молодшого кинула навіть відома наречена.

Про все це детальніше розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Перекупи по-львівські

Нахабство цього сімейства вразило всіх українців. Гринкевичі наварили понад мільярд гривень на виробництві одягу для військових, хоча у самих не було жодної швейної машинки. Рятував їх турецький ринок, де неякісний одяг продавався по “три копійки”.

“Підкуп керівника ДБР дорівнює СІЗО”

На ще низку договорів Гринкевич старший взагалі просто чхати хотів, тож вирішив, що підкуп високопосадовця ДБР за 500 тисяч баксів врятує його і його майно. Але прогадав, тож ще від грудня через це він перебуває в СІЗО, адже підкупити керівника бюро йому не вдалося.

Кого ще піймали?

Тепер арештовано взагалі все майно родини, адже усі потроху допомагали таткові красти гроші в ЗСУ. Взялися й за інших ділків, які були у змові з цією сімейкою, допомагали їм і разом наживалися на крові. 17 січня ще кілька членів банди отримали підозри.

Роман Гринкевич у розшуку

Серед тих, хто мав би вже теж сидіти у СІЗО і Гринкевич молодший, втім він не став чекати, поки на нього вдягнуть кайданки, й втік. Про те, що Роман Гринкевич заліг на дно, надвечір 18 січня заявили у Державному бюро розслідувань. Усіх українців просять бути пильними.

Вже після опівночі Офіс генерального прокурора повідомив про долю тих, кого вдалося затримати.

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Чому Гринкевичу-молодшому дозволили втекти?

Втім, куди подівся Гринкевич молодший станом на 19 січня, невідомо. У ДБР пояснили чому і як так сталося.

Що відомо про Романа Гринкевича?

Нагадаємо, що 28-річний Роман Гринкевич є співвласником низки фірм, які фігурують у розслідуванні про розкрадання на закупівлях Міноборони. За даними аналітичної системи YouControl, зараз Роман Гринкевич є власником двох компаній — ТОВ “Будівельний альянс Монтажпроект”, ТОВ “Електро Агротехніка” та благодійного фонду HopeUA.

Близько двох місяців він був заручений із харківською художницею Сонею Морозюк, до речі, пропозицію він їй зробив за кордоном у Венеції, куди виїхав як волонтер. Але вже й наречена відвернулася від коханого. Морозюк оголосила про розрив стосунків із ним на тлі корупційного скандалу.

Скриншот / Instagram

Жарти українців

До слова, українці були б не українцями, якби навіть з цієї ситуації не наробили мемів. В мережі жартують і радять чоловікам обирати собі в наречені не таких як Соня Морозюк, а таких як Оксана Марченко.

А що з дружиною і донькою Ігора Гринкевича?

Ці меми породилися після того, як художниця сфотографувала руку вже без обручки та пообіцяла продати усі подарунки від Романа Гринкевича, а кошти передати на Збройні Сили. Для дівчини по факту це єдиний шанс реабілітуватися.

Скриншот / Instagram

Але цікавить нас дещо інше, щось зовсім тиша про доньку й дружину Гринкевича, адже й на них були зареєстровані деякі фірми. Тож залишається не закрите питання: яким чином вони фігурують у справі? Явно, не прості свідки. Тож і про цих персон не варто забувати. Хоча, навряд вони ще не змилися.

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Багатства Гринкевичів

Ну а поки нагадаємо вам, скільки і чого встигли нагребти собі Гринкевичі. Елітна нерухомість, автомобілі преміум-класу, зброя, рахунки і… і все це не в одиницях, а в десятках одиниць. Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило та розшукало всі активи львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та пов’язаних з ним осіб. Список довгий, тож можна зробити собі філіжанку кави, вмоститися зручненько і…офігівати, бо інше слово важко тут підібрати.

Почнемо з житлової нерухомості — 17 квартир на одну багатостраждальну сім’ю Гринкевичів. Зокрема, три квартири у власності дружини Ігоря Гринкевича Світлани; одна львівська квартира у власності Ярини Гринкевич; одна львівська квартира у власності дочки Гринкевича Мар’яни Швед та дві квартири у власності Софії Морозюк — колишньої нареченої сина Ігоря Гринкевича.

По нежитловій нерухомості все набагато скромніше — лише 7 одиниць. Проте, місцерозташування одного об’єкта говорить саме за себе — центр столиці, вулиця Саксаганського.

По земельних ділянках — все в порядку, їх налічується аж 18. Автомобілів преміум-класу у сім’ї аж 9, зброї — 12 одиниць. Є і частки в статутних капіталах аж на майже 15 млн грн. До речі, весь цей список з аналізом та роз’ясненнями, хто кому кум, брат чи сват, тобто, що кому належить, АРМА вже відправило ДБР.

Маленьке уточнення: весь цей кошторис сімейного багатства Гринкевичів — це тільки активи, які виявили в Україні. Також, за словами заступника голови АРМА Павла Великоречаніна, агентство встановило наявність у підозрюваних банківських рахунків у понад восьми установах. За даними правоохоронців, службові особи та бенефіціари підконтрольних товариств й низки інших бізнес-субʼєктів, які мають відношення до Гринкевичів, діяли за попередньою змовою з посадовцями Міноборони.

Несподіваний поворот

Втім, багато українців сумніваються, що Гринкевичі отримають справдливе покарання, за те, що наживалися на крові українських військових. Днями у ЗМІ з'явилася інформація, що жодна з компаній Гринкевича не отримувала авансів від Міністерства оборони. Все, нібито, робилося за рахунок компаній Гринкевичів, які отримували гроші лише після постачання товару. Ба, більше, повідомляється, що компанія Гринкевича постачала якісні продукти за найкращими цінами та жодних підстав для розірвання контрактів немає.

Компанії бізнесмена заключили договори не тільки на постачання речей для армії, а й ще мали забезпечувати харчування військових. Нагадаємо, що ці компанії ніякого відношення ні до пошиття одягу, ні до харчової промисловості не мають. Раніше ці компанії займалися виключно будівельним бізнесом. То кому вірити? Чи там всі так пов'язані, що почали прикривати один одного? Сподіваємось, що правоохоронці таки докопаються до суті і всі винні будуть притягнуті до відповідальності.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ОЦЕ СКАНДАЛ! Син Гринкевича вже ВТІК! Відома наречена його ПОКИНУЛА! А татко - в СІЗО!

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