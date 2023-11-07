"Наїхала" на бійців "Азову" за мову: усі подробиці скандалу з Фаріон

З чого все почалося і що кажуть військові.

Українська мовознавиця та громадська діячка Ірина Фаріон публічно оскандалилась. Екснардепка розкритикувала російськомовних бійців “Азову”, обізвавши їх "бидломасою" і не тільки. Але не змовчали ні воїни "Азову", ні всі українці.

Усі деталі гучного скандалу зібрали журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Ірина Фаріон “наїхала” на бійців “Азову” за мову, мовляв, серед захисників можна почути російську. А замість вибачень обізвала військових ще кілька разів і вперто не визнає провину.

"Я не можу назвати їх українцями. Я категорично цього не приймаю. У мене запитання до них: що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні? І ви дуже розумні. Що вам заважає виконувати 29 статтю закону про Збройні сили України. Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії, це зброд тоді", – заявила Фаріон.

"Я не можу назвати їх українцями. Якщо вони не говорять українською мовою – то нехай себе назвуть "руськими". Чому вони такі очманілі? Якщо вони такі великі патріоти – покажіть свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка", – ще один заклик екснардепки.

Після цього інтерв’ю на так звану мовознавицю посипався шквал обурення.

Що не так із заявою?

З одного боку, здається Фаріон має рацію, українською мовою має розмовляти кожен громадянин України і дійсно, є закон. Звісно, це стосується і військових, але у цьому випадку на першому місці повинна бути повага і вдячність.

Саме "азовцям" має бути вдячний кожний громадянин, бо страшно уявити, що було б, якби Маріуполь не втримали так довго і де вже була б нога рашистів. І тут вже неважливо, якою мовою вони у той момент говорили чи говорять зараз, на фронті головне – розуміння між собою. Та навіть після обурення українців Ірина Фаріон не зупинилася, й замість вибачень продовжила пробивати дно й ще жорстокішими слова почала поливати Збройні Сили України.

Реакція “азовців”

Тим часом на ці обурливі заяви відреагували і в самій бригаді, висловився зокрема “Дипломат”.

"Ось пані гримза й показала своє обличчя. Дуже приємно чути, що ми "бидло і сміття" від такої "леді"... У цьому разі на Путіна працює саме вона. Ніхто так не роздріблює наше українське суспільство, ніж такі, як вона… Так відверто виливати бруд на бійців, які здоров'ям та життям борються за нашу Україну... Це ганебно… Не розумію, як хтось ще може таке підтримувати та аплодувати їй? Мізків там немає. Це я кажу вам як українець із російськомовного середовища. Це непростий механізм перебудови суспільства, але ми і без таких випадів маємо свідомість і розуміємо, що потрібно робити, а що ні".

Скриншот з відео

Позиція заступника командира 3-ї ОШбр

Згодом своє слово Фаріон сказав і заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін, як зазначив військовий, це перший пост російською мовою на його каналі.

"Увага! Перший пост російською на цьому каналі! Спеціально для Ірини Фаріон. Никто тебе не давал права открывать рот в сторону бойцов Азова, Третьей штурмовой или любого другого подразделения украинской армии. Поэтому просто иди ты нах*й! P.S. Правоохоронним органам вже давно час звернути увагу на діяльність цієї конченої п***ди, яка розколює українське суспільство за ФСБшним", – написав він.

На цьому скандал не завершився

Надвечір 6 листопада Фаріон взялася виходити в ефір, мала говорити про нескінченні курси з культури мови на тему числівника. Але щось пішло не так і ефір перервався.

"Шановне панство. Бидлюки стерненсько-мосійчуцькі бушують. З них, бачу, роги й копита полізли від моєї правди про кац*поротих, що принижують нашу мову хоч хто б вони були. Завалили трансляцію. Проте ми все відновлюємо. Кілька хвилин і на зв'язку”, – сказала вона.

Обурення українців та військових

Тим часом у Мережі все ще сипляться гнівні коментарі в бік Фаріон. А військові передали короткий і чіткий полум’яний привіт цій панянці.

Повз скандальні висловлювання Фаріон не пройшов і український боксер Олександр Усик. Він присвятив їй вірш.

Олександр Усик / Фото: facebook.com/K2Ukraine

Текст – мова оригіналу

Фарион свой рот открыла и полезло из рота,

мусор видит эта дива, поливает не щадя:

"Если бы я была у власти, всех бы научила я,

как вести себя, как думать, как вам жить сказала бы я".

Дорогая вы Ирина, сколько погубили душ?

Сколько написали писем вы в контору красных груш?

В молодости вы активно представляли КПСС,

а сейчас кричите громко, что враги все это, стресс.

Вы – агент Кремля уж точно, тут и к бабке не ходи.

Я желаю вам досрочно – счастья, радости, любви.

Після прочитання вірша Олександр Усик також звернувся до захисників України.

"Всім хлопцям, які боронять нашу Україну, неймовірна повага. Слава Україні!", - сказав він.

Як російська на фронті може допомогти?

Днями українські бойові медики затримали на Авдіївському напрямку потєряшку Ваньку зі “Шторм Z”. Він, маючи два автомати, невдало звернув зі шляху. Українські лікарі швидко зметикували і почали говорити до нього російською.

Ганебна заява у бік маріупольців

Як казали в “Хрещеному батьку”: “Тримай друзів близько, а ворогів ще ближче”. Показувати реакцію на заяви екснардепки можна ще довго, але ви й так все зрозуміли, проте треба знати ще дещо. Ця жіночка, схоже, ну дуже любить скандали, бо напередодні, Фаріон заявила, що й маріупольці самі винні у тому, що місто окупували, бо, цитую: “вони не говорили українською, а все, що відбувалося у місті це "кармічність" і наслідки поведінки маріупольців”.

На ці висловлювання різко відреагувала народна артистка України Ольга Сумська.

Ольга Сумська

"Мене до глибини душі зачепили ці страшні слова пані Фаріон про МАРІУПОЛЬЦІВ. Просто до сліз. Це трагедія всесвітнього масштабу! Назвати цей жах КАРМОЮ МАРІУПОЛЬЦІВ, ЯКІ ПО ДОРОЗІ ЗАГУБИЛИ РОЗУМ!!! Я маю багато друзів, знайомих з того краю, які шанують мову, знають історію і культуру своєї країни набагато глибше за пані Фаріон…То в чому їх КАРМА? Сказати ці ганебні слова - сплюндрувати пам’ять сотен тисяч невинно загиблих громадян України, нещасних людей,знецінити,зганьбити масштаб тих страшних подій… Шокована… За ці слова людина має відповідати… Не можна просто ось так ляпати казна що…”, - сказала вона.

Фаріон пропагує насильство?!

Схоже, Фаріон досі жодного разу не "отримувала на горіхи" за свій гострий язик, хоча дуже цього прагне. Потім сама ж буде кричати про закон і так далі, хоча сама й закликає до насильства в суспільстві й цькує українців одне на одного, онучка свого вже цього навчила, чим дуже хизується.

Що далі?

Мовне питання, безумовно, є важливим й мова – то є зброя, вона відрізняє нас від інших. Але дискредитувати військових у такий спосіб і під час такої війни – зась. Це вже не боротьба за мовне питання, а прагнення - підірвати довіру до війська і розпалити внутрішню ворожнечу.

"А ще, хотілось би запитати, а чому ця жіночка не виступала так за мовне питання у 90-х роках? Чому тоді російською мовою стільки років викладали у школах? У тому числі і під час каденції Фаріон. Питань багато – відповідей куди менше", – наголошує журналістка Вікторія Гнатюк.

Зараз українці не мають права на похибку, аби історія повномасштабної війни за кілька років чи десятків років не повторилася знову й не накрила вже наших дітей чи онуків. А поки омбудсан Дмитро Лубінець звернувся до Нацполіції, СБУ та Нацради через скандальну заяву Фаріон про російськомовних військових, а її слова назвав порушенням закону про рівноправність громадян. Тому закликав відповідні органи перевірити ці заяви та вжити відповідних заходів.

Нагадаємо, українська мовознавиця та екснардепка від "Свободи" Ірина Фаріон звинуватила військових, зокрема бійців "Азову", через те, що вони спілкуються російською мовою.

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