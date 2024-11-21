Наїхав на дитину і втік: у Києві п'яний водій збив дівчинку на пішохідному переході

П’яний водій збив 14-річну дівчинку на пішохідному переході. Після наїзду на підлітка чоловік намагався втекти з місця події, однак його наздогнали та затримали за кілька кварталів патрульні поліцейські.

Який вміст алкоголю виявили у крові зловмисника та у якому стані постраждала дівчинка, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Моторошна аварія

21 листопада у Дніпровському районі Києва нетверезий водій збив на пішохідному переході 14-річну дівчинку та втік із місця ДТП.

За даними поліції, на вулиці Остафія Дашкевича 33-річний водій автомобіля Fiat Toledo не зупинивcя на червоний сигнал світлофора та скоїв наїзд на дівчинку, яка переходила дорогу. Після скоєного чоловік хотів втекти, однак йому це не вдалося.

"Після наїзду на підлітка зловмисник намагався втекти з місця ДТП, проте поліцейські швидко встановили напрямок руху автомобіля та затримали його за кілька кварталів від місця дорожньо-транспортної пригоди у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України."

У якому стані дівчинка?

Внаслідок автопригоди школярка отримала тілесні ушкодження у вигляді перелому тазової кістки та була госпіталізована до лікарні. Правоохоронці повідомили, що порушник перебував у стані алкогольного сп’яніння - прилад "Драгер" показав 2,33 проміле.

"Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 286-1 – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння та ч. 1 ст. 135 – залишення в небезпеці Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.”

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до п’яти років.

Смертельна ДТП

Нагадаємо, нещодавно трапилась ще одна жахлива ДТП. У Хмельницькому водій "BMW" на швидкості влетів у зупинку. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали і публікують наступне відео.

ТЕКСТ: Подія трапилася на зупинці Перемоги по вул.Зарічанській близько 8 години ранку 18 листопада. Від удару зупинка розтрощена, вмить вона склалася немов картковий будиночок. Згодом стало відомо, що перед цим водій допустив зіткнення з двома автівками. У поліції розкрили моторошні подробиці.

У результаті ДТП троє жінок (60, 56 та 53 років), які стояли у той момент на зупинці, від отриманих травм загинули. В поліції заявили, що водій перебував за кермом з явними ознаками сп’яніння. Поліцейські затримали його на місці події.

ДТП в Луцьку

Подібний інцидент трапився і на Волині. Пізно ввечері, 17 листопада, у Луцьку п'яний водій не впорався з керуванням та в'їхав у групу людей, які стояли на узбіччі. Про це повідомили очевидці у соцмережах.

Аварія сталася на проспекті Соборності біля РАЦСу. Водій намагався здійснити поворот з вулиці Молоді, але не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль вилетів на узбіччя. За попередніми даними, у постраждалих минулося без серйозних травм.

ДТП за участю маршрутки

А нещодавно Україну сколихнула новина про моторошну ДТП за участю громадського транспорту у Києві. 21 жовтня у столиці трапилася аварія за участю вантажівки та маршрутки. Було багато постраждалих. На місці працювали медики та правоохоронці. Про це повідомляється у столичних телеграм-каналах. Згідно з опублікованою інформацією, "Газель" на швидкості влетіла у задню частину маршрутки №421. Аварія сталася на зупинці. На відео, що розповсюджуються пабліками, видно, як пасажири буквально випадають з відкритих дверей маршрутки.

Заява поліції

За інформацією правоохоронців, вантажівка на повній швидкості в'їхала у маршрутку, в якій перебували пасажири. За попередніми даними, внаслідок аварії постраждали щонайменше четверо осіб.

Заява КМВА

А вже згодом у Київській міській державній адміністрації повідомили, що кількість постраждалих зросла.

Нагадаємо, в Уманському районі сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів, внаслідок чого було травмовано водія та пасажира автівки Toyota.

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